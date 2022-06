Gasoducto: Stornelli quiere escuchar a empresas extranjeras que no entraron en la licitación

Compartir

El fiscal Carlos Stornelli, que impulsa la investigación para saber si existieron irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, le pidió al juez Daniel Rafecas que cite a declarar a las empresas extranjeras que se quedaron afuera de la licitación de cañerías en donde resultó favorecida Techint, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

“De la documentación remitida por la empresa IEASA se advierte que las empresas extranjeras China Petroleum Technology & Development Corp, Jindal Saw LTD, Julong Steel Pipe Co LTD, Noksel España SA y TMK se manifestaron interesadas en ofertar y pidieron prórroga en el marco de la licitación GPNK 01/22 para la adquisición de cañerías para el gasoducto Pte Néstor Kirchner. Solicito a Vuestra Señoría que arbitre los medios necesarios a fin de que se les reciba declaración testimonial a los representantes de dichas firmas”, escribió el dictamen del fiscal al que accedió este medio.

El gasoducto Néstor Kirchner tiene como objetivo transportar el gas que se extrae de Vaca Muerta, en Neuquén, hacia la provincia de Buenos Aires y luego a Santa Fe. La primera parte de la licitación implicó la adquisición de 563 kilómetros de caños sin costura de 36 pulgadas por más de 500 millones de dólares. Para los expertos en el rubro, la provisión de las cañerías era una de las claves de la obra, junto al financiamiento. Es que las fábricas nacionales no tenían la capacidad de producir a tiempo los caños con las características necesarias. A fines de marzo, la licitación fue ganada por la firma Tenaris Siat S.A. perteneciente al grupo Techint de Paolo Rocca. Hay otros dos tramos de la obra aún en marcha: una licitación para la obra civil y otra para la provisión de válvulas.

La Justicia abrió una investigación hace una semana luego del escándalo que derivó en la salida de Matías Kulfas del Gobierno por un off the record que salió del Ministerio de Producción en el que acusó que las licitaciones para la obra estaban amañadas (“armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”). Ahí se remarcaba que el organismo estaba conducido por funcionarios que respondían directamente a Cristina Kirchner. El “off” con la sospecha de la licitación armada, más declaraciones en on de Kulfas, se dieron después de un acto por el centenario de YPF en donde la Vicepresidenta le reclamó a Alberto Fernández que usara la lapicera y se quejó porque Techinit fabricaba chapas en Brasil para el gasoducto en vez de hacerlo en el país.

En el marco del dictamen inicial del caso, la investigación se divide en dos focos principales: un supuesto direccionamiento de la licitación de los caños de acero y la adjudicación de la adquisición de válvulas para la megaobra a una empresa extranjera incumpliendo la ley de compre nacional.

