Gastón Pauls contó que trató de ayudar a Chano dos días antes de que le disparen

Compartir

Linkedin Print

El conductor de “Seres Libres” relató que se contactó con el músico por pedido de su madre, Marina, quien le pedía ayuda para su hijo

El caso de Chano Moreno Charpentier sigue conmocionando al país. Es que el último domingo, cerca de las 22.50, Marina Charpentier, madre del cantante, llamó al 911 para pedir asistencia policial en la casa del Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, donde dos equipos médicos intentaban hacía casi una hora calmar a su hijo en medio de un episodio de salud mental y derivarlo a un centro para ser tratado por sus problemas de adicción. Los tres policías de la Comisaría 2da de la localidad de Parada Robles que se trasladaron al lugar intentaron dialogar sin éxito con el músico, que los enfrentó y amenazó con un cuchillo, tras lo cual uno de los efectivos de la Policía Bonaerense le disparó en el abdomen, hiriéndolo gravemente.

En ese marco, Gastón Pauls, conductor de Seres Libres, programa que se trasmite por Crónica y en el que se entrevistan a reconocidos artistas de nuestro país que atravesaron la adicción, hablo sobre la salud de Chano, que actualmente se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi. “Durante esta última semana, muchos periodistas me contactaron para hablar en sus medios y yo dije que no por respeto. Porque hay una persona en este momento internada y luchando por su vida. Por respeto a Marina, su madre, y a Chano yo no iba a hablar”, comenzó diciendo.

Y luego, agregó: “Estoy en contacto con la madre de Chano, desde dos días antes de la tragedia, me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones ¿para qué? Para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque esta pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que lamentablemente en este país se ha hecho durante décadas y tristemente seguimos haciendo. Gracias Marina por esta lucha. Hoy estás siendo ejemplo para un montón de padres, hermanos, parejas, de hijos, de hijas, que están sufriendo el consumo y la adicción de un pariente. En esta sociedad que se cree absolutamente libre y lógica para criticar lo que está haciendo el otro o la otra”.

En ese sentido, contó que trató de internar al ex líder de Tan Biónica dos días antes de que fuera baleado. “El sábado estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo y recibo un mensaje de Marina, que angustiadísima me pedía ayuda para ayudar a su hijo quien estaba en una situación critica desde hacía unos días. Le mandé un mensaje a Chano con muchísimo respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera”, relató.

Y dio a conocer lo que sucedió después: “Chano me respondió ese mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con gente para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera ese momento crudo que estaba viviendo. Los que hemos consumido sabemos que es el infierno el consumo a ese nivel de desesperación”. “Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió y Marina, quien es una persona hermosa y agradezco la calidad de persona que es, me decía: ‘Compartilo para que el que está del otro lado pueda pedir ayuda porque sino es tarde, pedir ayuda y levantar la mano, porque sino la tragedia está a un centímetro de tu vida´”

Angustiado, Pauls se mostró molesto con las burlas que la gente hizo sobre este tema en las redes sociales. “Este país se ha reído un montón de muchas desgracias, no solo de Chano, de otras personas, conocidas y no conocidas. Hoy se ponen de moda los memes, haciendo chistes sobre una tragedia, sobre dificultades que puede padecer un ser humano”, cerró.

Compartir

Linkedin Print