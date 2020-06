Gastronómicos y hoteleros expusieron la complicada situación del sector y reiteraron el pedido de abrir de manera gradual

Compartir

Gastronómicos y hoteleros brindaron hoy una conferencia de prensa para exponer el difícil escenario por el que atraviesan ante el impedimento de trabajar en su totalidad con la presencia de clientes en los locales. En ese sentido, reiteraron el pedido de poder abrir de manera gradual sus locales respetando todos los protocolos sanitarios establecidos.

La convocatoria se realizó en el Café “Il Viale” y contó con la presencia de gran cantidad de empresarios del sector.

El Grupo de Medios TVO dialogó con algunos de ellos quienes manifestaron su malestar. “Estamos de acuerdo en lo que queremos y el objetivo que buscamos y eso es lo importante”, dijo una trabajadora del local “El Tano Marino” quien destacó que el restaurante, “tiene una gran trayectoria de más de 35 años en Formosa”.

“La situación es triste, estamos muy apenados, queremos que nos tengan en cuenta, hay una injusticia tremenda con nosotros, hay algo que no está bien, porque queremos que nos den la responsabilidad y vean cómo nos comportamos tanto los propietarios como los clientes que nos dan el trabajo a nosotros. El tema del delivery representa un porcentaje mínimo de ventas, todo ayuda pero estamos ahí, son pasos muy pequeños”, acotó preocupada.

De la misma forma desde “Pizzería Verona”, manifestaron que “es muy difícil el momento, se trabaja muy poco incluso con el tema del delivery, los costos a mantener son altísimos, son muchos los problemas”.

Asimismo desde otro comercio expusieron que “la verdad que es deplorable nuestra situación, necesitamos poder reabrir para no cerrar, no podemos más con una venta del 10% en un total de 100, ya no se puede, con los protocolos, con los cuidadnos necesitamos reabrir porque las cuentas se vencen, los alquileres no esperan, se llegó a un acuerdo nacional que no se está cumpliendo, los impuestos siguen llegando y son altísimos, los empleados siguen cobrando, no a todos les tocó el ATP, es una situación deplorable la que pasamos, estamos todos en la misma vereda y nos puede tocar a todos que tenemos un grupo de trabajadores detrás, hay familias que se alimentan de esto, nadie piensa en los empleados”.