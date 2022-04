GDA denunció que alumnos del Profesorado de Música tienen clases en los pasillos del ISA

Compartir

La Secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados, profesora Mirka Elizabeth Fernández, manifestó la preocupación porque actualmente están dando clases en los pasillos alumnos y alumnas de 3ero y 4to año del Profesorado de Música en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica conocido como ISA o Bellas Artes.

“Esta situación fuera de todo cuidado y legalidad no puede continuar, nadie de la Dirección del ISA comunicó lo que sucedió. Saben extraoficialmente y por los escombros que ven en el patio, que sacaron el techo y que cuando llueve corre muchísima agua por las escaleras del tercero al segundo piso. No sabemos la magnitud del daño, si afecta a otros pisos o cuánto va a durar el supuesto arreglo, nadie informó nada y mientras tanto proponen pasillos o clases virtuales, lo cual ya en este contexto es muy injusto para los estudiantes”, expresó Fernández.

“Entendemos que podría tratarse de una emergencia, pero hay una responsabilidad civil que se está eludiendo y es grave. El edificio no tiene techo y aún no hay respuesta para alumnos y docentes. Nadie informa los riesgos que eso conlleva. Cualquier estructura se complica si se quita el techo y más una donde circulan diariamente muchas personas”, explicó.

“No pueden seguir desde la dirección con esa desinformación y desconsideración hacia todos. Acá es importante remarcar que todos tenemos responsabilidades, ya sea como directivos, como docentes y/o como representantes gremiales. No se puede, no se debe dar clases en esas condiciones, se debe gestionar otro espacio urgente”, reclamó Fernández.

La Delegada del Gremio ante el ISA, aseveró que “no podemos formar docentes con semejantes ejemplos contradictorios. Soy, como docente, responsable civil en mi clase y aula pero no tengo aula y me preocupa mucho la seguridad de todos nosotros; sobre todo de los estudiantes que confían en sus docentes y directivos”.

Ante esta situación, dijo la Secretaria General que efectuarán presentación ante la Dirección de Educación Superior y esperan la respuesta urgente y eficaz que demanda la situación.

