Genesis regresa a los escenarios luego de 13 años

La mítica banda Genesis volverá a tocar a finales de este año en una gira por el Reino Unido. La noticia fue confirmada por el portal The Sun, antes del anuncio oficial de su regreso que se llevó a cabo este miércoles en el ciclo The Breakfast Show, de la Radio 2 de la BBC.

De esta manera, Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford regresarán a los escenarios a partir de noviembre y diciembre en diferentes lugares, sin la presencia de Peter Gabriel. Se sumarán Nic Collins, el hijo de Phil que tocará la batería, así como el guitarrista Daryl Stuermer.

En la cuenta oficial de Instagram @genesis_band compartieron con sus más de 10 millones de seguidores una emotiva fotografía en blanco y negro del trío de artistas con la leyenda: “And then there were three…” (y después ellos eran tres…). Luego, realizaron un posteo con el anuncio de las primeras fechas del tour The last domino?

Los fanáticos que podrán adquirir las entradas desde el 6 de marzo. Debutarán el 23 de noviembre en el anfiteatro M&S Bank Arena, en Liverpool. El 26 de noviembre se presentarán en el Utilita Arena Newcastle, en Londres. Mientras que el 29 y el 30 de noviembre estarán en el 02 Arena, en Londres.

La banda tocará el 2 de diciembre en el First Direct Arena, en Leeds. El 5 de diciembre darán un show en el Arena Birmingham, en Birmingham. Por último, se presentarán el 8 de diciembre en el Manchester Arena, en Manchester y el 11 de diciembre en el Sse Hydro, en Glasgow.

El grupo de rock británico, que fue creado en 1967, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo desde que lanzaron su álbum debut From Genesis to Revelation en 1969. Se encuentra entre las treinta bandas más exitosas en ventas de todos los tiempos. La última vez que tocaron juntos fue en 2007 cuando estaban celebrando su aniversario número 40, con la gira The Turn It On Again Tour.