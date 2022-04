Compartir

Una mudanza nunca es fácil de enfrentar, pero mucho más difícil es cuando implica irse a vivir a otro país. Así le está sucediendo por estas horas a Geraldine Neumann, que confirmó su radical cambio de vida y el nuevo proyecto que encarará junto a su marido Jorge Otamendi y sus hijos, Helena y Matías.

“Voy a aclarar porque me han mandado mensajes tan extraños…algunos muy lindos, otros muy extraños haciéndome preguntas, entonces voy a aclarar”, comenzó expresando la modelo en sus stories de Instagram. Y continuó: “Hoy nos mudamos de nuestra casa, en la que vivimos hace once años, la alquilamos, porque nos vamos unos meses a Europa. Nos vamos a grabar una serie documental en familia, buscando proyectos sustentables, también mezclando un poco de la música con un mensaje al mundo y demás”. Cabe destacar que su esposo es el fundador de La Huella Films, una de las productoras audiovisuales enfocadas en la naturaleza más importantes de la Argentina.

En este sentido, contó la mezcla de emociones que le produce esta decisión de vida. “Estamos muy contentos, pero bueno, dejar tu casa y vaciarla, se ve que me pegó emocionalmente mucho, estoy muy sensible. Y, aparte, físicamente porque me desperté hecha pelota, con muchas náuseas, panza muy revuelta, así que simplemente eso. Nos estamos yendo el jueves, así que es como mucha despedida, mucha cosa, y es por eso”.

En tanto, en las últimas horas, la hermana menor de Nicole también publicó en sus stories una foto de una última cena que disfrutó con sus seres queridos este miércoles. “Última noche en Buenos Aires. Gracias amigos por estar”, expresó.

Y si bien la ex de Fabián Cubero parece no haber estado presente en esa reunión, compartió en sus historias una imagen que había subido la diseñadora de moda Estefanía Rubio, en la que aparecían las hermanas Neumann en un viaje que habían hecho a Nueva York en 2017.

Días atrás, “Gegé”, como la llaman sus íntimos, estuvo acompañando a su hija mayor en el desfile, que se llevó a cabo en el Palacio Paz, de la diseñadora Nuria Bueno, quien presentó en Argentina Fashion Week su colección Symphony Haute Couture realizada especialmente para novias, madrinas, 15 años y niñas. Helena, de 16 años, brilló en la pasarela junto a sus primas Indiana, Allegra y Sienna Cubero, y también Lola Vila, la hija de Pamela David y Daniel Vila. Allí también estuvieron presentes Karina Rabolini y su pareja, Ignacio Castro Cranwell, y Anamá Ferreira, entre otras personalidades destacadas.

“Mi familia es mi gran orgullo. Desde chiquita me gustaba la idea de casarme y tener hijos. Siempre fui bastante tradicional y Susanita”, había dicho en 2018 en una entrevista que le concedió a Para Ti. Y había agregado, sobre el futuro profesional de su hija mayor en el modelaje: “A ella le encanta, quiere ser actriz y cantante. Pero a mí me gusta respetar los tiempos de la niñez. Le permito que haga fotos, de hecho en el verano hizo las campañas de las marcas Queen Juana y Tutta la Frutta, pero no la dejaría que entre a una tira y se saltee etapas. Es que cuando trabajás, empezás una vida de adulto con responsabilidades. Ya va a tener tiempo para eso”.

