MOTOGP: Marc Márquez vuelve en Austin

Tras pasar el último examen médico, Marc Márquez está viajando a Estados Unidos para ser de la partida en la cuarta fecha del año de MotoGP en Austin.

Este miércoles por la mañana, el equipo Honda HRC anunció que Marc Márquez estará presente en Estados Unidos para disputar la cuarta fecha de la temporada de MotoGP en Austin.

Luego del episodio de diplopía que sufrió tras la caída en el Warm Up de Indonesia, el múltiple campeón del mundo se perdió el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo, ya que debió hacer reposo. En las últimas horas, se sometió a distintos estudios y ayer se lo vio girando con una Honda CBR600 RR en el Circuito de Alcarrás, cerca de Lleida.

«Marc ha recibido el alta médica para volver a la competición tras su caída en el warm up del Gran Premio de Indonesia y la posterior diplopía. El piloto del equipo Repsol Honda ha seguido el tratamiento previsto y está preparado para regresar a la acción en la cuarta cita del Mundial, el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas», expresa el comunicado de HRC.

En tanto, el piloto dijo: «Por supuesto que estoy muy contento de volver, es una gran sensación y especialmente hacerlo en uno de mis circuitos favoritos. Independientemente de la situación, disfruto mucho pilotando en Texas y tengo recuerdos increíbles allí. Tenemos trabajo que hacer después de perder dos carreras y todo el fin de semana de Argentina, así que no estoy aquí para fijar un objetivo en este momento. Hay muchas cosas que hacer y considerar, pero lo importante es que volvamos a subirnos a la moto este fin de semana».

F1: Checo también

giró en Australia

Sergio «Checo» Pérez, al igual que Fernando Alonso, se dio el gusto de manejr un auto del V8 Supercar por las calles del Albert Park.

Fernando Alonso no ha sido el único piloto de Fórmula 1 en disfrutar de esta experiencia en esta jornada de jueves.

El mexicano Sergio Pérez fue el otro afortunado, girando sobre uno de los Holden patrocinados por Red Bull, lo que siempre facilita la tarea.

A diferencia del español, Checo, manejó un Holden de General Motors y Alonso con la marca rival, Ford.

Pérez manejó el Holden ZB Commodore de Red Bull Ampol Racing sin copiloto y con los colores habituales de Fórmula 1 en el auto.

