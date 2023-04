Gerardo Morales: «Lo que dijo Aníbal Fernández es que si gana Juntos por el Cambio, el Frente de Todos toma las calles y las llena de sangre»

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales dialogó este sábado 15 de abril con diferentes medios radiales, aquí lo más relevante de esas entrevistas:

Sobre las discusiones del Pro

-La pelea ya pasó, la boleta única es una bandera de JxC, además es una decisión ya tomada y hay que terminar con eso, porque tenemos una inflación de 7,7% y nos tenemos que enfocar en el plan de gobierno.

-Hay que tranquilizarse, poner toda la energía en el programa, y en dar muestras de que somos la única fuerza política que está en condiciones de gobernar la

República Argentina más allá de que no le guste al FdT.

-El radicalismo está atravesando por un buen momento, un momento importante. El 70% de los candidatos competitivos en la República Argentina son de la UCR. En la provincia de Buenos Aires Gustavo Posse, Martín Tetaz, Martín Lousteau en CABA, Pullaro, Barletta, Losada en Santa Fe, Rodrigo de Loredo en Córdoba. Si repasa las provincias va a ver que hay un radicalismo fortalecido que no es el mismo que el del 2015, por eso va a tener un rol preponderante.

El miércoles tenemos una reunión de Comité Nacional en la que vamos a evaluar distintas situaciones, fundamentalmente, la que se da producto de la inflación descontrolada que el Gobierno no puede ordenar, 7,7 % de inflación mensual, el índice más alto de los últimos 20 años, que da cuenta de que se van a seguir generando más pobres en la República Argentina. El pueblo está atravesando una situación muy difícil con un gobierno encerrado en disputas, sin un plan para establecer un rumbo y ordenar, que es lo que esperamos mínimamente los argentinos.

Sobre los dichos de Aníbal Fernández

-También vamos a analizar algunos exabruptos de dirigentes del FDT, particularmente lo que ha dicho Aníbal Fernandez en las últimas horas, una incitación al caos, diciendo que si JxC es gobierno va a correr sangre en las calles.

-Lo que dijo Aníbal Fernandez es que si gana Juntos por el Cambio, el Frente de Todos toma las calles y las llena de sangre. Ahí hay una amenaza directa para meterle miedo a la gente.

-Nuestra apuesta es restablecer el orden, el cumplimiento de la ley, de la Constitución, establecer reglas de convivencia, recuperar la paz, terminar con los conflictos. Eso hemos hecho en Jujuy, hemos recuperado la paz, terminado con los cortes ruta y no ha corrido una gota de sangre, lo hemos realizado en la concepción de respeto a la vida, de establecer reglas claras de convivencia que nos permitan como sociedad organizada resolver los problemas del presente y el futuro.

-La concepción de orden no tiene nada que ver con esta imputación de Aníbal Fernández , que rechazamos totalmente, y tiene que ver con lo que le pasa al Gobierno, que se ve perdido, no encuentra un rumbo y eso hace que el conjunto de los argentinos no tengamos un rumbo, particularmente nuestros jóvenes.

Sobre la situación económica

-No hay rumbo, no hay un programa económico y estamos en una situación que lo que hace es generar más pobres todos los días, ya estamos arriba del 40% de pobreza.

-No hay que descartar un recrudecimiento de la situación económica y social, nosotros tenemos que estar preparados, cualquiera que sea el escenario, para gobernar. Por eso hay que sacar la energía de la pelea capitalina, y pongamosla en seguir trabajando en el programa de gobierno que viene muy bien y prepararnos para gobernar la

República Argentina, el país tiene que empezar a recuperarse el año que viene con un buen programa de gobierno.

-Hay que terminar es con la inflación que tenemos, que genera pobres todos los días, vamos a apostar a un modelo exportador y a tomar medidas además de las macro, que tiene que ver con un modelo productivista, vamos a impulsar nueva

legislación para la micro y pequeña empresa que le vamos a bajar el costo fiscal y laboral, para la mediana va a haber otra legislación, vamos a trabajar con las economías regionales, vamos a poner en marcha el país.

-La idea es durante el primer año unificar el tipo de cambio para bajar la inflación, va a haber medidas que van a llevar tiempo, otras que vamos a tener que tomar de inmediato que tienen que ver con el gasto público, acá en enero de 2020 el déficit de las empresas públicas era 1700 millones de dólares, el año pasado cerró en 5 300 millones de dólares, el déficit de energía estaba en 4200 millones y el año pasado cerró en 13 mil millones, solo en estas dos cuentas en tres años el gobierno del fdt

incrementó el déficit en 13 mil millones de dólares, por eso faltan dólares en el Banco Central. Lo que no le puede pasar a la República argentina es vivir en este contexto de inflación.

-Vamos a tomar medidas y no a hacer lo que históricamente se ha hecho en el 85, 89, mediados del 90, 2001, 2008, 2016 se han tomado medidas macro pero nunca

acompañadas de medidas que incentiven la producción que es lo que vamos a hacer y en eso vamos a ser disruptivos.

-Obviamente, nosotros en Jujuy el año pasado hemos invertido en política social alimentaria 4500 millones de pesos, en Jujuy hemos bajado la mortalidad infantil, materna, los indicadores duros han bajado, y estos se trabajan con estado presente y política social concreta.

-Y hay que que rediscutir los planes sociales, que es asistencialismo, no sacan a los pobres de la pobreza: eso hay que tenerlo claro .Hay sectores de la sociedad con las que hay que llegar con asistencia y estado presente, pero no resuelven el problema de la pobreza, que se resuelve con trabajo, por eso vamos a ser muy disruptivos en el plan productivista, en Jujuy tenemos un régimen de promoción de

inversiones que al que viene a invertir le devolvemos entre el 30 y el 60 % de impuesto a las ganancias y además el régimen se hace cargo del 931, esto estamos haciendo y vamos a hacer en la República Argentina para generar trabajo y blanquear al 40 % de

la economía informal. Hace 20 años venimos con los planes y los pobres siguen siendo pobres.

-Reitero, la definición conceptual de poner en marcha un plan productivo en central, es tomar decisiones que nunca se han tomado, lo que estoy haciendo en Jujuy, pero escalado a nivel nacional. Blanquear la economía informal es generar un gran cambio. El año pasado las organizacione sociales han manejado 700 millones de pesos, hay un estado paralelo con el que hay que terminar, las movilizaciones son por más cuotas de poder y presupuesto, y en la mayoría de las organizaciones, no en todas, tenemos dirigentes que se han convertido en grandes delincuentes, que le sacan plata a la gente, movilizar con la presión de que le van a sacar el plan.

-El gran desafío es recuperar la gran clase media argentina y eso se hace con trabajo y más producción, ese es el camino, liberar a las personas, garantizarles derechos, hay que cambiar el modelo vigente , en 20 años los pobres han seguido siendo pobres porque no pusimos en marcha programas disruptivos que generen trabajo que es lo que hace dignas a las personas y a las familias.