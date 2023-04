Rossi: «Pensamos que lo íbamos logrando, pero no fue así»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, admitió los problemas que enfrenta el Gobierno para controlar la inflación, tras el índice del 7,7% que arrojó marzo. «Pensamos que lo íbamos logrando, pero no fue así», reconoció el ministro coordinador. «Claramente no es lo que nosotros esperamos ni va en el sentido del esfuerzo que venimos sosteniendo para tratar de encontrar un sendero descendiente de la inflación», señaló.

Y agregó: «Nadie puede estar contento -menos nosotros- con este indicador de inflación. Después, hay una cantidad de explicaciones técnicas. Tenemos una inflación que viene viajando a un ritmo alto y cuando a ese viaje se les suman cuestiones estacionales, claramente termina generando un número de estas características, que lo único que hace es interpelarnos».Destacó que existe la decisión del Gobierno de «redoblar los esfuerzos» para ir en busca de un sendero descendente de precios. «Pensábamos que en el último trimestre del año pasado lo íbamos logrando. No fue así en el primero y en el segundo mes del año, ni tampoco en el tercero», reconoció.

Y profundizó: «Claramente, nosotros tenemos una valoración de lo que sucedió en enero. La primera quincena los precios se venían moviendo más o menos al mismo nivel que en noviembre y diciembre, y en la segunda quincena empieza una aceleración a partir de lo que se conoce como, entre comillas, que el mercado toma nota del efecto negativo que iba a tener la sequía sobre las reservas y empieza el intento de corrida devaluacionista, que es lo que viene acompañando al ministro Sergio Massa desde que se hizo cargo de la economía».

Rossi sostuvo: «El dolor que genera la inflación al conjunto de la sociedad, sobre todo en los sectores populares, lo entendemos y da muchísima bronca que suceda en nuestro Gobierno».

Además, dijo que el Gobierno espera que los indicadores registrados en marzo no vuelvan a observarse en el resto del año.

«Siempre marzo estacionalmente es un mes complicado. Es complejo, tiene un cambio de estación y se ha visto impactado por cuestiones estacionales, el alargue del verano y una serie de circunstancias… No quiero poner excusas, pero marzo siempre es un mes con inflación por encima del promedio. Esperamos que abril marque claramente un descenso del proceso inflacionario en la Argentina», sostuvo en declaraciones radiales.

El funcionario señaló que «todo el tiempo» se toman medidas que van en sentido de la «recomposición de ingresos de los trabajadores» y que todas las propuestas hechas al Gobierno en ese sentido son evaluadas, incluido el posible pago de un bono. «Estamos preocupados y ocupados», aseguró.

Relacionado