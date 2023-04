Gerardo Morales: «Resolver la macro sin poner en marcha un plan productivista no es una salida»

El gobernador de Jujuy y candidato a presidente por la UCR Gerardo Morales, se reunió este martes 25 de abril con la Cámara Argentina de la Construcción.

Durante el encuentro Morales compartió su visión sobre la actual situación de la Argentina y las perspectivas para el corto y mediano plazo.

En esa línea, el gobernador de Jujuy expresó su preocupación por la actual situación económica y social y planteó que el problema económico del país tiene causas fundamentalmente políticas por el desmanejo del gobierno nacional, las peleas del Frente de Todos y la falta de carácter y decisión del Presidente.

En esa línea, Morales destacó que más allá de los ruidos circunstanciales JxC es la única fuerza en condiciones de gobernar.

“El desafío es ordenar la macro pero también al mismo tiempo poner en marcha un programa productivista, que es lo que faltó en cada crisis que atravesó el país”.

“Un programa macro sin un programa productivista no es sustentable en el tiempo”.

“El año que viene va a ser duro, pero soy optimista. Vamos a tener una mejor cosecha, 6500 millones de dólares de exportación de crudo, Vaca Muerta va a ser otro pilar de la matriz productiva que se va a sumar al campo. El gas no llegará en 2024, pero en 2025 se va a empezar a exportar. En litio sólo Jujuy va a exportar 3200 millones de dólares y con Salta y Catamarca entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. El presidente que asuma en 2027 va a tener otro país”.

“Luego vendrán las energías renovables. En 10 años se estima que la demanda mundial va a ser de 100 millones de toneladas de hidrógeno verde. Argentina de acá a 10 años puede producir 15 millones de toneladas. Eso es lo que viene para la Argentina en un mundo que está cambiando, un mundo que demanda lo que la Argentina tiene”.

“Resolver la macro sin poner en marcha un plan productivista no es una salida. Tenemos que ordenar la economía, recuperar la gran clase media argentina, lo que pone en debate el fracaso de las políticas asistencialistas, que no sacan a los pobres de la pobreza”.

“Desde lo político estamos mejor de lo que parece, tenemos un plan de gobierno, estoy convencido que pasadas las PASO vamos a estar más unidos que nunca. Además, JxC es la única fuerza en condiciones de gobernar, lo otro es un salto al vacío, cuidado con Milei: es un loco un desquiciado”.

“En Jujuy estamos apostando muy fuerte a la obra pública, hacia adelante hay que poner en marcha un plan de vivienda potente”.

“La obra pública es un dinamizador del crecimiento”.

“Hay que actuar con decisión y tomar medidas disruptivas”

Participaron del encuentro Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, los vicepresidentes de la entidad Carlos Folatti, Fernando Porretta,Carlos Bacher y Carlos Galuccio. Además, asistieron León Zakalik, secretario, Juan A. Castelli, secretario del Interior, Miguel Marconi, tesorero, Juan Manuel Touceda, protesorero, Ricardo Griot, prosecretario, José A. Soulard, prosecretario del Interior y los vocales Julio Crivelli e Iván Szczech.»

