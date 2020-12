Gianinna Maradona recordó a Diego con una foto familiar y cruzó a un seguidor

Compartir

Las polémicas en torno a la muerte de Diego Maradona -no solo en cuanto a la investigación sobre su fallecimiento, sino también por la aparición de supuestos nuevos herederos- crecen día a día desde aquel trágico 25 de noviembre. En medio de tanto dolor, la familia del Diez hace lo posible por recordarlo con el cariño y el amor que se merece.

Por primera vez desde la muerte del astro, Gianinna Maradona publicó una foto en su feed en Instagram. Para esta ocasión tan especial, la joven eligió una imagen en la que se la ve a ella muy sonriente abrazada a hijo, Benjamín, fruto de su relación con Sergio el Kun Agüero, y a su padre. También aparece Dalma junto a su hija, Roma, que en marzo cumplirá dos años.

Gianinna no eligió una canción ni una cita famosa para acompañar el posteo. Por el contrario, fue al grano, apelando a lo que siente, a 23 días de la muerte de Diego. “¡Los amo para siempre!”, les dijo a su padre, su hijo, su hermana y su pequeña sobrina.

En los comentarios Gianinna aclaró que la foto fue tomada en Año Nuevo y, además, se expresó con ironía ante la observación de un usuario. “De nada sirve, murió solo”, precisó el seguidor. A lo que la joven respondió: “Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían”.

El lunes pasado Gianinna había sorprendido al publicar una imagen familiar, aunque no lo hizo en su feed, sino en las stories de Instagram, que se pueden ver solo durante 24 horas. En esta imagen ella también está acompañada por Diego y su hijo, pero la particularidad es que también se encuentra Claudia Villafañe. Y un común denominador en todos los rostros: una amplia sonrisa.

“Guardo para siempre este día. ¡Los amo! Gracias por ser siempre tan Babu y Tata”, escribió Gianinna, nombrando a sus padres por los apodos que les puso su hijo.

Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda y también su abogado, en representación de Dieguito Fernando, habló en Intrusos sobre la investigación de la muerte de Diego y aseguró que “hubo abandono de persona seguido por muerte”.

“Como abogado voy a aplicar todo el rigor de la ley. Estoy sin dormir trabajando día y noche para eso. La fiscalía también está haciendo un gran trabajo”, dijo Baudry. En ese sentido, se señaló que el astro del fútbol “no tenía medicamentos para el corazón ni las vitaminas que siempre necesitó por su bypass gástrico”.

En cuanto a la herencia, uno de los temas que más preocupan a los hijos de Maradona, el abogado explicó: “Mi función es cuidar el patrimonio de Dieguito, lo que yo haga beneficia a todos los herederos. Por eso, nos pusimos de acuerdo con todos los abogados. Hoy nos juntamos nuevamente, lo único que se hizo fue fijar las pautas de trabajo”. En tanto, se refirió a la actitud de Jana: “Ella va a desistir de la sucesión en Capital por lo que en marzo ya estaría la declaratoria de herederos y ya podrían empezar a disponer de los bienes”.

