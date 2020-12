Atlético Madrid venció al Elche en un partido plagado de argentinos

Compartir

Linkedin Print

Luego de haber perdido el clásico madrileño ante el Real como visitante, el Atlético se recuperó en el Wanda Metropolitano y prolongó su liderazgo en la liga española. Fue 3-1 ante Elche por la fecha 14 del certamen: Luis Suárez (2) y Diego Costa fueron los autores de los tantos; el argentino Lucas Boyé descontó para la visita.

Fue una victoria vital para los dirigidos por Diego Simeone, sobre todo desde el aspecto anímico. Un tropiezo en casa ante un rival de menor calibre podía llegar a hipotecar su estadía en lo más alto de la tabla. Sin embargo los del Cholo tuvieron una actuación convincente y dejaron los tres puntos en la capital.

El uruguayo Suárez aprovechó dos buscapiés rasos para sacar diferencias adentro del área, donde se mostró implacable como siempre. Sobre el final de la primera parte rompió el cero tras la asistencia de Kieran Trippier y, ya en el complemento, apareció por el segundo palo y conectó la habilitación del belga Yannick Carrasco.

La visita del DT argentino Jorge Almirón aplicó la ley de los dos cabezazos en el área, a la salida de un tiro de esquina, para acortar la brecha en el marcador. Boyé la empujó en la boca del arco de Oblak y achicó la distancia. El ex delantero de River fue titular junto a su compatriota Iván Marcone, mientras que en el segundo tiempo ingresaron los argentinos Emiliano Rigoni y Juan Sánchez Miño (el arquero Diego Rodríguez fue suplente). Ángel Correa, por su parte, ingresó en el minuto 66 para el Aleti.

A los 73′ ingresó el brasileño naturalizado español Diego Costa, que tardaría apenas 7 minutos en sentenciar el pleito en Madrid. Una polémica infracción de Marcone dentro del área le permitió al atacante anotar desde los 12 pasos. El ex Boca protestó y le juró al árbitro Xavier Estrada Fernández que no lo había tocado, pero el colegiado mantuvo su decisión y además lo amonestó por el reclamo. Las repeticiones de la falta dejaron dudas.

Con los tres puntos en el bolso, el Atlético (12 partidos jugados) le sacó tres puntos de ventaja a sus ahora escoltas Real Sociedad (hoy cayó en su visita al Levante y lleva 15 cotejos disputados) y Real Madrid (13 duelos, mañana visita al Eibar). Los de Alicante se privaron de sumar para así alejarse de la zona de descenso.

Compartir

Linkedin Print