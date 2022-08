GN incautó más de siete kilos marihuana y dos armas de fuego en tres procedimientos

Compartir

Linkedin Print

En el control de ruta “Gendarme Fermín Rolón”, los funcionarios con apoyo del can antinarcóticos “July”, controlaron un transporte de encomiendas y decomisaron 10 paquetes con 5 kilos 065 gramos de cogollos de marihuana.

Además, gendarmes del Escuadrón 5 “Pirané” hallaron otros 2 kilos 016 gramos en la bodega de un ómnibus.

En el tercer operativo, en la localidad formoseña de General Belgrano, los uniformados interceptaron un automóvil y detectaron que el conductor portaba en la cintura una pistola calibre 22 como así también ocultaba un revolver calibre 38 y municiones dentro de una mochila.

Ayer, efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” detuvieron la marcha de un transporte de paquetería, cuyo chofer se dirigía a la provincia de Mendoza.

Como resultado del control del rodado, los funcionarios con apoyo del can detector de narcóticos “July”, quien al pasar por una encomienda reaccionó de manera exaltada, indicando la presencia de estupefaciente.

Ante tal situación, el personal de la Fuerza tomó contacto con la Fiscalía Federal de Formosa, el cual autorizó la apertura de la caja. Allí, descubrieron 10 paquetes que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 5 kilos 065 gramos.

El segundo procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 1.282 de la Ruta Nacional N° 81, donde integrantes del Escuadrón 5 “Pirané” registraron un ómnibus proveniente de la ciudad de Formosa.

Del control de la bodega del rodado, los gendarmes detectaron que una caja no tenía membrete y al realizar la inspección de la misma, hallaron en su interior tres paquetes amorfos que emanaban un fuerte olor a “cannabis sativa”.

Las pruebas de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para marihuana, totalizando 2 kilos 016 gramos.

Por último, personal del mismo Escuadrón, interceptaron sobre la Ruta Provincial N° 23, en el acceso a la localidad formoseña de General Belgrano, un vehículo ocupado por un hombre mayor de edad.

Inmediatamente, los uniformados observaron que el conductor portaba en la cintura una pistola calibre 22. Posteriormente, al continuar con la requisa, los funcionarios encontraron un revolver calibre 38 y 76 municiones en el interior de una mochila, sin la documentación que avale su legal tenencia.

El Juzgado de Instrucción dispuso el labrado de las actuaciones como así también el secuestro de las armas y las municiones. Asimismo, el conductor quedó detenido.

Compartir

Linkedin Print