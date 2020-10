Gobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Río Negro valoraron la construcción de viviendas

Compartir

Los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja y Formosa y la gobernadora de Río Negro valoraron la entrega y construcción de viviendas anunciadas hoy por el presidente Alberto Fernández.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que su administración trabaja para regularizar “hasta la última vivienda de la provincia de Buenos Aires” y criticó a quienes buscan “generar temor” ante esa decisión.

El mandatario bonaerense formuló esas declaraciones al acompañar al presidente Alberto Fernández, quien encabezó en el municipio bonaerense de Ezeiza, un acto de entrega de viviendas.

Allí, Kicillof planteó que en el territorio bonaerense “hay muchos barrios privados que por deficiencia de la propia provincia no están regularizados, entonces el que tiene una vivienda no puede escriturar, transferirla ni heredar” y analizó que ello “es un problema para el propietario”.

“Los problemas de vivienda hay que solucionarlos, hay que dar crédito y producir vivienda”, resaltó.

Por su parte, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y el Presidente firmaron hoy de manera virtual un convenio en el marco del Programa Nacional de Reactivación de Obras por el cual se construirán en el barrio capitalino La Nueva Formosa , 678 con un presupuesto de 2300 millones de pesos.

“En Formosa, es un día peronista por estas realizaciones y también por la bendición de que después de 9 meses volvió a llover, esto viene a aliviar un poco la situación en los campos”, comenzó Insfrán.

En ese contexto aclaró que “después de 5 años desde el 2015 estas son las primeras que vamos a empezar, viviendas que corresponden a un barrio de 5400 viviendas y cuando llego el gobierno anterior 1300 viviendas estaban para ejecutar”.

Explicó en esa línea que “hubo un desfasaje por el dólar y hablando con el ministro del Interior anterior, Rogelio Frigerio, dijo que la única salida era volver a licitar de nuevo, y de esas 1300 viviendas nos dieron la mitad, que nunca se construyen, hubo un desembolso pero el resto lo hicimos nosotros”.

Todas estas obras, enfatizó, “son obras que se estaban ejecutando en el gobierno de Cristina, todas se neutralizaron, eso lo hicieron en todas las áreas”.

Finalmente reiteró que “es un día peronista, porque el peronismo es realización, es estar con la gente que más lo necesita es acción y estar resolviendo los problemas difíciles”.

Con este grupo de viviendas se completa el convenio suscripto oportunamente por el Gobernador y que contemplaba 5.400 viviendas de la Nueva Urbanización planificada. Estas viviendas fueron licitadas, adjudicadas y firmados los respectivos contratos en el año 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y desfinanciadas por la gestión de Mauricio Macri.

También la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el Presidente entregaron por video conferencia 137 departamentos adjudicados por el Plan Procrear en el barrio El Cóndor de San Carlos de Bariloche.

El complejo de viviendas cuenta con departamentos de uno, dos y tres ambientes; las obras comenzaron en 2013 en terrenos cedidos por la municipalidad de Bariloche y el precio final de los departamentos tienen un valor de un 40 a 60% inferior a los del mercado, según estimó tiempo atrás el director de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales de Nación, Juan Pablo Negro.

La mandataria rionegrina dijo durante la transmisión web que “esto pone en valor lo que significa una vivienda bien constituida con todos los servicios, con calidad de vida para las rionegrinas y rionegrinos en estas regiones patagónicas a veces climáticamente tan duras”.

Agradeció el acompañamiento de las autoridades municipales y legislativas al sostener que, “del compromiso de todos surge la posibilidad de que hoy se puedan entregar viviendas”

“Son proyectos a largo plazo, las viviendas requieren de tiempo pero es necesario que los distintos gobiernos nos comprometamos en políticas públicas que no sean de un solo color político o de un gobierno, sino del Estado en su conjunto”, precisó Carreras.

“Esta es la prueba de que es posible”, remarcó y se refirió a los intendentes y funcionarios municipales, “todos contribuyeron en su momento para que esto tuviera continuidad y la verdad es que mediante la política actual que usted está llevando adelante, estamos trabajando muy bien con las autoridades nacionales para que todos los rionegrinos y rionegrinas puedan tener su tierra y su vivienda”.

Finalmente animó al presidente a continuar por el mismo camino político, “para concretar el sueño de los argentinos”.