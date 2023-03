Góndolas vacías: el desabastecimiento de productos también afecta al sector lácteo

La imagen de las góndolas vacías que se observan en algunos supermercados locales, también se encuentran en otros comercios de proximidad y la faltante se remarca sobre todo en productos lácteos y sus derivados a consecuencia de la sequía. “Quizás no todas las firmas tienen el mismo problema pero todas están teniendo menos caudal de producción”, señaló Cristian Verwin, Gerente de la Distribuidora La Verónica, al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros estamos teniendo los mismos problemas que los supermercados, esto no es nuevo, durante estos días fuimos hablando con los clientes de que el volumen de mercaderías no iba a ser el mismo por ende en la parte comercial no íbamos a vender el mismo volumen”, agregó Verwin.

En los últimos días incrementaron los espacios vacíos en diferentes góndolas por el desabastecimiento de ciertos productos. Algunos factores se deben a cuestiones relacionadas al transporte, mientras que otras directamente se deben a una baja en la producción de materia prima tal como es el caso de los lácteos, una situación que se extendió por dos meses más.

“Le estamos anticipando a nuestros clientes que todo lo que puedan comprar en distintas marcas lo compren porque hay un problema global que es el problema de la sequía y en el tema lácteos en particular, si afecta muchísimo. La producción lechera generalmente en enero y febrero cae mucho y si a esto le sumas que hay una sequía extrema en las provincias que más producen, se ve afectada la producción de productos derivados de la leche”, explicó el gerente de la distribuidora.

Si bien la sequía afecta enormemente a la producción de mercaderías frescas en general, hay algunas empresas que podrían sumar otros problemas aunque la producción sigue siendo inferior por lo que el stock disponible es menor y se concentra solo en productos de alta rotación.

“Nosotros le solemos vender a los supermercados pallets, o a los clientes entre 10 o 20 packs de leche, y hoy estamos dando 5 packs a los clientes y a los supermercados, en lugar de pallets, 30 packs a cada uno. En la medida que nos van entregando se van dando pero entra medio camión, básicamente hacemos todo lo posible para avisar cual es la realidad, contra esto no podemos hacer más”, señaló Verwin.

Por último el empresario adelantó que esta situación podría comenzar a revertirse recién en los próximos dos meses, a consecuencia de las grandes pérdidas generadas por la sequía en cuanto a ganado y pastizales en todo el país.

“En la Verónica, actualmente el 55% del capital rural que produce normalmente se ve reflejado en la producción. Hoy hay artículos de menos rotación que no se están haciendo y solamente se están haciendo 8 o 10 artículos de más rotación pero a todos les llega menos mercadería y es una situación en la que está todo el país”, concluyó.

