González García admitió errores en los datos de COVID-19 y apuntó a las provincias

El ministro de Salud, Ginés González García, habló sobre la decisión de un sitio de Oxford de dejar de informar sobre los testeos en Argentina porque consideraron que la información no reflejaba la realidad.

El funcionario reconoció este martes que hubo provincias que no informaron al sistema nacional de estadísticas sobre los resultados negativos de los testeos realizados en busca del coronavirus, lo que hizo que apareciera aumentada la tasa de positividad.

“A nosotros nos cuestionaban mucho la cantidad de testeos y, a pesar de que estábamos aumentando los recursos en ese sentido, habíamos empezado a ver que bajaban la cantidad de testeos que nos notificaban las jurisdicciones”, dijo el ministro en declaraciones a C5N.

“Empezamos a hablar con las provincias y nos dimos cuenta de que no se informaban los testeos negativos. Se subregistraban los testeos y daba una tasa de positividad altísima”, añadió.

La aclaración González García llegó debido a una decisión que tomó la iniciativa “Our World In Data”, un proyecto de “Global Change Data Lab”, una organización benéfica en el sector de la educación, radicada en Inglaterra y Gales, que había cuestionado en su sitio web la fiabilidad de los datos estadísticos sobre la cantidad de testeos de coronavirus en Argentina.

“Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre el COVID-19, por el momento decidimos eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”, publicó en Twitter Edouard Mathieu, parte del equipo de datos de Our World in Data.

“Nosotros compartimos la preocupación de esa organización británica y por eso le pedimos a las provincias que reporten todos los testeos que se realizan”, respondió González García e insistió: “La preocupación que demostró una organización civil británica por los datos sobre coronavirus en Argentina tienen que ver con que las provincias no venían reportando todos los testeos que dan negativo”.

La cartera sanitaria nacional había emitido un comunicado el viernes pasado, después de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en el que precisó que, “atento a la expansión de la estrategia del Detectar Federal, que implica una ampliación de los diagnósticos realizados, muchos de ellos en operativos territoriales, se observó que en algunas jurisdicciones la carga de datos al sistema nacional de vigilancia de la salud (SNVS) se realizó priorizando los casos positivos”.

“En este sentido, ante el aumento en el número de casos contagiados en distintas provincias en las últimas semanas, la carga de datos en el SNVS se concentró prioritariamente en los casos confirmados, debido a que los diagnósticos negativos, que no requieren acciones inmediatas de atención o cuidado, no son registrados o se registran con demoras”, agregaba la nota.

El ministerio de Salud señaló en ese comunicado que “para revertir esta situación, se ha implementado un mecanismo simplificado de registro de casos testeados que permite determinar con exactitud la cantidad de diagnósticos realizados y el porcentaje de positividad real de cada semana epidemiológica”.

“Todos los casos sospechosos estudiados deberán continuar cargándose de manera nominal e individual, tal como se viene realizando a la fecha, y los responsables provinciales de la carga al SNVS deberán cargar además el volumen total de diagnósticos realizados de manera agrupada en la provincia incluyendo tanto la detección del genoma viral por PCR, los test rápidos de detección de antígenos y las determinaciones de anticuerpos IgG por técnicas serológicas”, completaba la nota del viernes pasado.