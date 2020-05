Gran cantidad de jóvenes profesionales presentaron su currículum en el Hospital Interdistrital Evita

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Desde que se inauguró el Hospital Interdistrital Evita y que fue reforzado con equipamiento para atender posibles casos de coronavirus en la provincia ya que funcionará como hospital de contingencia, una gran cantidad de jóvenes profesionales, sobre todo enfermeros, acudieron a dejar sus currículms viendo la posibilidad de poder trabajar allí.

Según se supo, el miércoles por la tarde hubo una larga fila de personas que acudieron a dejar sus papeles en caso de que empiecen a llamar a personal para el lugar. Solo en esa jornada habrían acudido unas 100 personas en busca de una oportunidad laboral.

En ese marco un joven consultado contó que “vine a entregar mi currículum, soy enfermero recibido, vine de parte de una amiga que me va a ayudar a entrar a trabajar pero me dijeron que no están recibiendo currículums así que anotaron mi número de teléfono, mi profesión y me van a tener en cuenta a la hora de llamar gente, ahora solo resta esperar a ver qué pasa”.

“Sé que el miércoles hubo mucha gente esperando, me enteré de eso y vine porque como siempre estamos buscando un trabajo, esta es una buena oportunidad ahora que se inauguró el hospital, vamos a ver qué pasa”, acotó el muchacho.