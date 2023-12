Gran Hermano informó un polémico cambio de reglamento que afecta a la placa de nominados

El inicio de la nueva edición de Gran Hermano el pasado 11 de diciembre marcó un nuevo capítulo en la historia del reality show, introduciendo innovaciones significativas en las reglas de la competencia, especialmente en lo que respecta a la prueba del líder. Este año, al igual que en la edición anterior, el líder conservará el beneficio de la inmunidad, pero además, se le otorgará la capacidad de influir directamente en el destino de sus compañeros de juego.

Durante la noche del martes, mientras se llevaba a cabo la definición de la prueba del líder, Santiago del Moro reveló a los participantes que el ganador de este desafío disfrutaría de dos ventajas exclusivas. La primera es un premio de gran valor por obtener la victoria en la prueba. La segunda, y quizás la más impactante, es la facultad de salvar a un compañero de la nominación, conocida como “placa”, pero con la condición de que debe nominar a otro participante en su lugar.

“Además de tener la inmunidad, va a tener dos beneficios más. Uno, que va a recibir un premio muy importante por ganar. Segundo, cuando saque o rescate a alguien de placa, va a tener que subir a otro”, detallaría el conductor.

Esta dinámica de salvación y nominación se realizará frente a todos los concursantes, lo que podría generar reacciones inmediatas y tensiones, ya que afecta directamente las posibilidades de los participantes de continuar en el concurso. Es importante señalar que a la entrada de los 20 participantes el lunes, se sumó el martes el ingreso de dos participantes más, además de realizarse la prueba del líder, en tanto que el miércoles ya se produjo la primera Gala de Nominación.

Esta primera competencia del líder se estructuró en dos fases distintas. Durante la etapa inicial, compuesta por dos rondas con 10 competidores cada una, los participantes enfrentaron el reto de equilibrarse en una plataforma con base elástica. El objetivo era mantener la estabilidad, soltar una cuerda siguiendo las instrucciones de Gran Hermano y evitar que una esfera se desprendiera de su soporte.

Los diez jugadores con los mejores registros de tiempo avanzaron a la etapa decisiva. Bautista y Sabrina, quienes hacía horas habían ingresado a la casa, también participaron en esta prueba. Lograron superar los tiempos de dos finalistas, reemplazando así a Zoe y Agustina, y asegurando su lugar en la final. Los clasificados para la ronda final fueron Alan, Juliana, Martín, Catalina, Hernán, Lucía, Nicolás, Bautista, Isabel y Sabrina. En la final, los competidores enfrentaron un desafío similar, pero con un grado de dificultad incrementado. Al concluir esta etapa, Sabrina, la penúltima ingresante, se consagró como la ganadora del primer liderazgo de la nueva temporada de Gran Hermano.

Tras ello, uno a uno los hermanitos se dirigían al confesionario para señalar a los candidatos a abandonar la casa más famosa del país. Una de las más incomodas con la situación fue Catalina, quien desde un primer momento mostró su disconformidad con el ingreso de Sabrina y Bautista. “Estoy mal, re mal, estoy re enojada, todos tenemos derecho a entrar, eso no es un problema, más allá de que nos haya caído raro. Otra cosa es que caigan estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego. Me parece todo súper injusto. No me gustan estas cosas y no lo puedo caretear”, dijo la joven, en referencia al triunfo de Sabrina, visiblemente angustiada.

Con total tranquilidad, sabiendo que contaba con inmunidad, la líder también se dirigió al cuarto para dar sus nominados. Estratega, la joven influencer pensó bien los dos nombres