Gran labor de los extranjeros y victoria de «Comu» ante la Unión de Formosa

Con Jordan Adams junto a Peterson y Greenwood como banderas, los de Mercedes le ganaron a La U en Formosa y consiguieron su primera victoria en la Liga.

Con el Súper 20 como antecedente y un equipo que aún no se encontraba, con deudas tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, Comunicaciones llegaba a un debut de la Liga que parecía ser una continuidad de esas falencias. Había perdido contra Quimsa horas atrás en el primer partido de la Liga y por eso la necesidad de una alegría aparecía con urgencia en el horizonte. Necesitaba ganar, necesitaba esa bocanada de oxígeno y de demostrarse lo que puede proyectar en el año, más allá de que la temporada recién comienza. Hoy cambió, lavó su cara y con mucha soltura le ganó a un duro rival como La Unión. Fue 86-74 de visitante en Formosa, sorteando una prueba muy difícil para creer en sus propias posibilidades.

La tuvo difícil porque arrancó de abajo, teniendo que remar una diferencia en contra que llegó a ser de diez puntos. La Unión lastimó con Tabarez en el arranque y sacó un buen colchón de puntos en los primeros 12 minutos. A partir de ahí comenzó a venirse la reacción de Comu, levantándolo poco a poco, con Jordan Adams determinante a partir del segundo cuarto y a de poco dándolo vuelta. Con el paso del partido llegó a sacar por 14, lo que también demuestra el carácter que tiene este elenco de Rearte.

Adams, el gran caudal ofensivo y ese foco en el que se respaldan amplias chances del aurinegro, fue el máximo anotador del juego y la figura tras firmar 22 unidades. También fue clave el trabajo de otro foráneo como Brandon Peterson, autor de 15 puntos más 8 rebotes; acompañado por el último del tridente extranjero ya que Greenwood arrimó 13 tantos (más 6 rebotes) viniendo desde la banca. El póquer de destacados lo completó Ale Konsztadt, manejando con sólidez y sobriedad los hilos del equipo (12 unidades y 4 asistencias).

El local lideró las cifras en la medida que anotó de tres puntos (cuando sacó la mencionada máxima de diez, en el arranque del segundo periodo) pero cuarto a cuarto fue perdiendo poder de gol y así se le fue el partido. Maldonado y Cuthbertson completaron la noche con 13 tantos cada uno, mientras que Pato Tabarez finalizó con 12.

Con 4/6 en triples en el primer cuarto (dos de Cuthberston, uno de Maldonado y uno de Tabarez), La Unión de Formosa logró posicionarse al frente de las cifras en todo el parcial consiguiendo una máxima de siete (19 a 12).

El segundo arrancó con un triple de Podestá para sacar diez (28-18) aunque Comunicaciones creció en recursos ofensivos para ir ajustando las cifras. Primero con Guerra y un parcial de 7 a 0 que lo dejó a tres (28-25). Reaccionó La Unión con una corrida de 6 a 0 (34-25) con anotaciones de Podestá, Thygesen y Arn aunque el elenco de Mercedes insistía con Adams (36-33). Lo cerró mejor el visitante con el regreso de Konsztadt que clausuró el cuarto con un triple para acercar las cifras en 42-40.

En el tercero Comunicaciones apretó rápido con un triple de Adams para pasar a ganar 43-42. La Unión se sostuvo con dos aciertos de tres de Maldonado (53-47) pero después se vino el mejor Peterson ganando bajo el aro para anotar 11 unidades en el parcial a falta de 1:29 minuto. Esto le sirvió a los suyos para distanciarse 63-57.

Muy firme en defensa Comunicaciones se animaba a tomar el mando del partido en el arranque del cuarto final. Tenía nueve de ventaja (75-64) con un triple de Rivero a falta de 7:15 minutos pero su mejor cara estaba al otro lado de la cancha cuidando el aro.

Los de Japez no podían encontrar claridad en sus ofensivas y con algo más de 3 minutos por delante, ahora con Greenwood abajo del aro, la diferencia era de trece (81-68) y Comunicaciones no vacilaba. Recorrió con autoridad lo que quedaba y no dio opciones. Siempre con dos dígitos en su cuenta lo cerró sin margen para las reacciones.

