Gremio Docentes Autoconvocados entregó un pedido de aumento salarial a Insfrán

El gremio Docentes Autoconvocados presentó el pasado 24 de enero un petitorio en la Casa de Gobierno de la provincia, en el mismo solicitan un aumento salarial que equipare a la canasta básica. Además, solicitaron que los Legisladores de la provincia voten en contra del DNU y de la ley ómnibus porque entienden que estos cortan el derecho de los trabajadores.

La misiva señala, que se necesita un urgente aumento salarial que equipare el salario inicial a la canasta básica, porque éste no se modificó desde el mes de septiembre, no podemos dejar pasar que sufrimos el impacto de las devaluaciones que llevaron a licuar los porcentajes que se otorgara oportunamente por el gobierno, los pisos salariales de las Paritarias Nacionales.

Hay que decir que el piso salarial docente en Formosa es de 250.000 pesos y la cifra que da el Indec para no ser pobre es de 495.798 a diciembre 2023, es por ello que decimos que es necesario y urgente un salario inicial igual a la Canasta Básica que superó los 400 pesos en diciembre.

Indicaron que es necesaria una actualización mensual por inflación y cláusula gatillo e incorporación al básico de las sumas no remunerativas que hoy superan el 50 % del salario inicial, pues de los 250.000, el básico es de 89.000, esto pone en situación de precariedad extrema el salario docente, pues dependemos de las sumas que envía Nación y que completa la Provincia, es por ello insistimos en la necesidad de incorporación paulatina de esas sumas no remunerativas al básico.

Reiteran que es urgente la necesidad de aumento salarial porqué nos empobrecemos y endeudamos día a día.

Por otra parte, forma parte de esta petición que los Legisladores que responden a este Gobierno provincial rechacen totalmente en el Congreso Nacional el DNU y la ley ómnibus, porque se entiende que que ambas normas nos afectarán los trabajadores ya que “se busca modificar más de 300 leyes y pisotear más de un siglo de derechos conquistados por la clase trabajadora en nuestro país”.

Además, rechazamos y repudiamos el protocolo represivo de la ministra Patricia Bullrich.

Asimismo, entendemos que el presidente Javier Milei con la complicidad de gobernadores y legisladores “dialoguistas” quiere imponer que *la Educación y la Salud que hoy son un derecho y una obligación del Estado, pasen a ser un servicio y avanzar hacia su mercantilización.

Entendemos además que nos quieren quitar cualquier posibilidad de reclamo, protesta o huelga. En educación intentan avanzar en la eliminación de toda normativa y/o estatutos modificando los mecanismos de ingreso, ascenso, concursos, regímenes académicos, licencias y formación docente, entre otras cuestiones como la venta de nuestras riquezas nacionales.