Grupo de madres solteras mantiene corte sobre la RN 11 en pedido de módulos habitacionales

Ayer por la mañana sobre la ruta Nacional N°11 entre el puente El Pucú y el aeropuerto de Formosa, un grupo de alrededor de 100 mujeres, en su gran mayoría madres solteras según ellas mismas se definieron, inició un corte del tramo nacional en reclamo de la entrega de módulos habitacionales ante la falta de respuesta del organismo competente. Explicaron que horas más tempranas acudieron al Paippa donde funciona la sede del Ministerio de la Comunidad y reclamaron una solución habitacional, pero no conformes con la respuesta obtenida decidieron acudir caminando hacia la ruta y allí iniciaron un corte que todavía continúa y que solo se levantará cuando todas las manifestantes reciban un módulo.

En ese sentido Marcela, una de las personas que participa de la medida de fuerza, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta.

“Somo casi 100 familias que estamos pidiendo módulos, un techo para nuestros hijos, fuimos al Ministerio de la Comunidad y nos dijeron que los módulos recién entregan a las personas que tienen a partir de tres hijos, yo tengo 2 hijas y la mayoría de las personas que están acá tienen uno o dos, son gente que ya se anotó y no les dan respuestas, hoy (por ayer) fuimos y nos dieron un formulario para rellenar, agarraron, completaron datos y tiraron a un tacho de basura, por eso las personas que estábamos ahí vinimos para acá, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo en cortar la ruta porque es la única manera en que nos escuchen, hace un rato llovió, estábamos bajo la lluvia estamos con 20 chicos y nadie se acercó”, comenzó diciendo la mujer.

“Somos de diferentes barrios, de El Porvenir, del Sagrado Corazón, El Palomar, hay gente del San Juan, de diferentes zonas, nos encontramos en el Paippa de causalidad, fuimos a averiguar y nos pusimos de acuerdo en venir, no es que somos de ningún partido, somos madres que luchamos por un techo para nuestros hijos, lo primero que nos preguntaron cuando llegó la Policía es quién era el referente político y no tenemos referente, somos madres que queremos un techo”, expresó.

“Yo hoy no fui a trabajar y el día me lo descuentan, así también hay madres que si no nos vamos a trabajar no comemos, no es que vinimos por venir, también trabajamos, un camionero me insultó y me dijo ‘muerta de hambre’ y no es así, nosotras trabajamos pero nuestros sueldos no nos alcanzan para comprar un terreno, mi sueldo es de 30 mil pesos y esa plata no me alcanza para un terreno, tengo dos hijas y tengo que ponerle la comida todos los días, creo que todas las que estamos acá pasamos por lo mismo”, señaló la mujer.

Asimismo aseguró que “vamos a hacer un corte total, no nos vamos a mover de acá hasta que nos den una solución, acá somos 100 personas y para todas queremos un módulo, que nos den a todos o nada, somos 100 familias y todas necesitamos por igual”.

De la misma forma señaló que no hay un camino alternativo para que pase el tránsito y advirtió que “no liberamos y no vamos a liberar, nos dicen que va a venir alguien del Ministerio de la Comunidad pero no queremos eso, Defensoría del Pueblo no nos va a dar una solución, nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica, no estamos agrediendo ni prendiendo fuego, que vengan con toda la Policía, que nos escuchen y hasta que no nos den la llave de esos módulos no nos vamos a ir, están abandonados, no tienen puertas, están llenos de pasto, que nos entreguen así como están y nos vamos”.

“Estamos desde las 11 de la mañana, a las 6 de la mañana fuimos al Paippa y de ahí vinimos caminando, ni siquiera almorzamos, tomamos agua porque los vecinos nos acercaron. También nos agarró una lluvia y todos los chicos se mojaron y aun así nadie vino a darnos una respuesta”, dijo indignada.

“Si nos enfermamos o una criatura se enferma nadie se va a hacer cargo, no fueron capaces de venir hasta acá a ver la situación que estamos pasando, nosotros nos vamos a quedar acá, no nos vamos a mover de acá hasta que no nos den a todos, nos dieron un papel que sellaron y tiraron, nos dijeron que vayamos la semana que viene a retirar la tirilla, pero quién nos asegura que dentro de una semana nos van a dar la tirilla o que dentro de un mes nos van a dar un módulo, ahora necesitamos, hay personas que viven en alquiler y ya no tienen para pagar, otros que viven bajo agua, yo por ejemplo vivo en una casa prestada de 4×4 con dos nenas, no puedo seguir en esa situación, vivo con muchas personas y estoy en una piecita, estamos hacinados y así no puedo seguir”.

