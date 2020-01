Guerra entre Ole Gunnar Solskjaer y Robin van Persie: «Me robó el dorsal 20 en el Manchester United»

Compartir

Después de la derrota del Manchester United ante el Arsenal FC en la Fecha 21 de la Premier League, unas críticas del ex futbolista holandés Robin van Persie no cayeron bien en el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer, quien no dudo en responder y desatar una guerra entre dos grandes jugadores de la historia de los Diablos Rojos.

“Me gustaría verle de más mal humor a veces, enojado. Le vi sonreír tras un partido como ese y no era momento para sonreír”, opinó Van Persie, quien trabajó como comentarista de TV durante el encuentro en el que los Gunners se impusieron 2-0 los Diablos Rojos.

Un periodista le trasladó estas declaraciones a Solskjaer en la rueda de prensa previa al duelo entre United y Wolverhampton de la FA Cup y el DT noruego respondió de forma contundente: “No conozco a Robin y Robin no me conoce a mí. Probablemente no tenga derecho a criticar mi estilo de juego y además no lo pienso cambiar. Eso es seguro. Él me robó el dorsal 20 en el United y puede que sea lo único que me acabe robando porque no estamos en la Edad Media y no tengo por qué estar enojado como forma de vida.”

Por otra parte, Ole Gunnar Solskjaer también aprovechó para expresar su postura con respecto a los dichos de Mino Raiola, el agente de Paul Pogba, quien está hace varias ventanas de transferencias queriendo salir del club inglés. “No amenacé a nadie del United con una pistola para que trajeran de vuelta a Pogba”, había dicho el polémico representante.

“No hablaré de agentes. Hablaré con Pogba en todo caso. Paul es nuestro jugador y los agentes son contratados por los jugadores, y no al revés. Lo que hablemos Paul y yo no tengo que hablarlo con él. Paul está comprometido en su recuperación y ahora no puede estar hablando de su futuro. Cuando vuelva, hablará en el campo”, dijo Solskjaer, quien tendrá al mediocampista francés de baja por un mes.