Guillermo Francos aseguró que «si Milei gana lo primero que haría sería llamar a Axel Kicillof»

Guillermo Francos, uno de los dirigentes más cercanos a Javier Milei, negó que el acuerdo con un sector del PRO vaya a derivar en una coalición de gobierno y aclaró que, si La Libertad Avanza llega a la Presidencia, debería conversar con los principales referentes de todos los espacios e, incluso, “lo primero que haría sería llamar a Axel Kicillof”.

Durante una entrevista con la periodista Romina Manguel para Radio Milenium, el ex directivo del BID ratificó que en la reunión que el líder de su partido mantuvo con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich, no se negociaron cargo.

“Yo lo que digo es lo que sé, y lo que sé es que no ha habido conversaciones sobre co-gobierno, sobre compartir Ministerios ni sobre nada de eso, no existió eso, lo que manifestaron fue el apoyo a la fórmula y que lo iban a decir públicamente. ¿Qué pasará el 20 de noviembre? No lo sé”, aclaró.

En este sentido, Francos remarcó que, “sin dudas”, si el economista gana las elecciones “no solamente va a haber que conversar con Juntos por el Cambio, sino también con los gobernadores de los distintos signos que hay en el país, con todos”.

“Axel Kicillof va a ser un actor importante de la política argentina, porque va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá de que uno pueda tener diferencias ideológicas con él, está claro que hay una relación Nación provincia que es muy importante, así que, si yo fuera parte del equipo de Javier Milei, lo primero que haría sería llamarlo”, explicó.

El dirigente, que sería designado ministro del Interior si Milei llega a la Casa Rosada, aseguró que no tiene “ningún problema en sentarse a conversar” con el mandatario bonaerense y “buscar la mejor forma de convivencia, porque es en beneficio del país”.

“Él ya expresó en varias oportunidades que tiene temas que ha plantado y que no se negocian, sobre todo lo demás, se podrá dialogar”, precisó.