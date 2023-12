Guillermo Nielsen será el próximo embajador argentino en Paraguay, reemplazará a Domingo Peppo

La gestión nacional va definiendo los titulares de la totalidad del engranaje institucional. Este sábado, y a la espera de la confirmación del Senado, se conoció un nuevo embajador: Guillermo Nielsen será quien lleve adelante las relaciones diplomáticas con Paraguay. Además de tener cercanía con Javier Milei, fue uno de los economistas más allegados a Sergio Massa y formaba parte del Frente Renovador, partido por el que compitió para jefe de Gobierno porteño.

Formado en Economía, el dirigente cercano a administraciones peronistas tiene una extensa trayectoria en el sector público y en relaciones internacionales. Fue ministro de Hacienda porteño durante el gobierno de Jorge Telerman, secretario de Finanzas de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y presidente de YPF durante el mandato de Alberto Fernández. Además, fue embajador en Alemania, Arabia Saudita, Yemen y Bahréin.

Nielsen reemplazará a Domingo Peppo, quien tiene como antecedente haber sido gobernador de Chaco. Asume un lugar que implicará consensos mientras aún resta por definirse la deuda por Yacyretá y el conflicto por el cobro de peajes en la Hidrovía Paraná, situación con la que el flamante presidente de Paraguay, Santiago Peña, se comprometió hasta llevarlo a instancias internacionales.

Hidrovía Paraná: el motivo del conflicto Paraguay-Argentina



La tensión por la navegación en la Hidrovía Paraná se vincula con un cobro de peajes que el Estado argentino realiza en concepto de soberanía marítima y realización de obras. Sin embargo, el gobierno paraguayo considera que la infraestructura no compromete fondos para justificar un cobro por su tránsito y entiende que el circuito es fundamental para la comunicación y el comercio. El conflicto llevó al punto de que Paraguay interrumpió la provisión energética de la central binacional Yacyretá -el país vecino no utiliza la totalidad de su cuota y cede esa producción a la Argentina-.

El 28 de septiembre, ambos países establecieron un plazo de 60 días de negociación, que contempla la conformación de una comisión de expertos para evaluar la distribución de inversiones para la realización de obras en la hidrovía y la experiencia global en cobro de peajes por la navegabilidad de los ríos. El plazo de tiempo ya venció pero no se ha alcanzado una resolución.

En ese marco, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, insistió con el reclamo de su país por el cobro de los peajes en la hidrovía Paraná ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que continúa presidido por el uruguayo Luis Almagro, y en la reunión de presidentes del Mercosur, realizada el 6 de diciembre en Brasil.

Dentro del staff de diplomáticos encabezados por la Canciller Diana Mondino, ya se conocieron una serie de nombres que ocuparán la embajada de la Argentina en el extranjero. Alguno de ellos son:

Estados Unidos: Gerardo Werthein.

China: Marcelo Suárez Salvia.

Brasil: Daniel Scioli.

India: Mariano Caucino.

Israel: Axel Wahnish.

Paraguay: Guillermo Nielsen.

Arabia Saudita: Francisco Vila.

Perú: Samuel Ortiz Basualdo.