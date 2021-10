Habló el médico que operó a Mavys Álvarez en Argentina cuando ella tenía 17 años

Compartir

Durante su estadía en la Argentina, adonde viajó en noviembre del año 2001 para participar del partido homenaje que se le realizó a Diego Maradona en la cancha de Boca, Mavys Álvarez fue sometida a una cirugía de estética de busto. Por entonces, la mujer tenía apenas 17 años y había podido salir de su Cuba natal gracias a un permiso firmado por su madre y por Fidel Castro. Sin embargo, por lo que ella misma contó, la operación no habría estado autorizada por ninguno de sus padres. ¿Quién habría sido el médico que la intervino? Según lo que figura en las recetas que ella misma guardó a lo largo de dos décadas, el doctor Juan Carlos Pintos Barbieri.

Luego de que este nombre saliera a la luz, las cámaras de Intrusos (América) se acercaron hasta el consultorio que el profesional tiene en la zona de Recoleta para tratar de lograr su testimonio. Sin embargo, a ser sorprendido por el cronista Gonzalo Vázquez, el hombre se mostró molesto y nervioso. “No quiero dar información. Ustedes son una manga de maleducados”, dijo Pintos Barbieri, al tiempo que desde su teléfono celular llamaba a la policía diciendo que estaba siendo hostigado por el periodista.

Lo cierto es que, minutos más tarde y después de haber pedido asesoramiento legal, el médico aceptó dialogar con Vázquez con la condición de no ser filmando pero autorizando que su palabra fuera reproducida en el programa. “Lo que él me dijo es: ‘Yo la operé a Mavys, efectivamente’. Lo asume. Y asume también que era menor de edad, que en el momento en que él la operó tenía 17 años”, comenzó relatando el periodista.

Según le explicó Pintos Barbieri al cronista, su primera reacción habría tenido que ver con el hecho de que para él “el periodismo tergiversa los dichos” y no a que tuviera algo que ocultar. “Los abogados que son sus hijos le recomendaron no hablar, salvo que la Justicia en algún momento lo cite a declarar”, contó Vázquez. Y dijo que el médico le aseguró tener “el consentimiento de la persona que estaba como representante legal de Mavys en Argentina”.

