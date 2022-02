Habló Natividad Zacarías, madre de Máximo Cano, joven de 15 años que fue asesinado en la pista de Skate

Compartir

«A mi me comentaron que él quiso defender al compañero que le quisieron robar el celular, ya le estaban siguiendo, ellos corrieron y después les volvieron a encontrar y ahí pasó lo que pasó, estaba rodeado de 3 patrullas de policía y ninguno pudo hacer nada, él estaba agonizando pidiendo auxilio y nadie le podía llevar, ni la patrulla, eso fue lo que a mi me comentaron, que decía «me voy a morir si no llega la ambulancia, me voy a morir» y lamentablemente cuando llegó la ambulancia, me dijo la chica que estaba con él, que ya no tenía signos de vida».

Máximo perdió la vida con tan sólo 15 años a días de cumplir 16, el domingo por la noche.

