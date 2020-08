Hallaron ahorcado a Franco Martínez, el joven desaparecido

Compartir

Franco Martínez, el joven de 23 años que estaba desaparecido desde el pasado 23 de julio en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue encontrado ahorcado en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

El hallazgo ocurrió el viernes por la noche, y al principio había dudas sobre la identidad del cuerpo, pero horas más tarde, la familia lo reconoció y la hermana lo confirmó en las redes sociales.

“Franco descansa en paz. Ese falso escenario disfrazado de suicidio no me lo creo. Vamos a buscar la verdad. Todo turbio desde el día 1”, escribió su hermana Lisette, en la red social Facebook.

Otros hermanos de Franco, publicaron en Instagram que la familia reconoció el cuerpo a las 4:00 de ayer.

“Nos hicieron esperar para identificar a Franco hasta este sábado, día en el cual la Fiscalía 11 de CABA no nos atiende los teléfonos. El fiscal nos informó que ya quiere cerrar abruptamente la causa y cremar el cuerpo de nuestro hermano bajo la carátula de `suicidio´”, señalaron en el comunicado publicado en la cuenta de Instagram “Todos por Franco” que fue creada hace unas tres semanas, cuando lo comenzaron a buscar.

La familia sospecha del suicidio y reclama una “investigación en serio”, y sostiene que “es inaceptable que la Fiscalía se niegue a hablar con nosotros, se niegue a mostrarnos los resultados de la autopsia y quiera eliminar el cuerpo de Franco”.

Además, en el comunicado, la familia cuenta que la Fiscalía 16 de Lomas de Zamora, que está a cargo de la causa por la desaparición, “hizo oportunamente lo que se denomina una autopsia psicológica a través de profesionales psiquiátricas, y determinó que Franco no era una persona con tendencias suicidas”.

La familia sabía que el día de la desaparición, Franco había cargado su tarjeta SUBE para hacer un viaje ida y vuelta desde Lomas de Zamora a la Ciudad de Buenos Aires, y había pedido otro permiso de circulación para visitar en Almirante Brown a su hermana Lisette.

Los hermanos de Franco se preguntan: “¿Cómo habría hecho para ingresar (a la Reserva Ecológica), sorteando todos los puestos policiales y las cámaras? ¿Cómo puede explicarse que habría estado 29 días colgado de un árbol sin que nadie lo viera? Estos son sólo algunas de las dudas razonables que planteamos”.

En el comunicado, la familia también exige tener acceso a todas las cámaras de la Reserva Ecológica, “lo cual hasta el momento sospechosamente nos fue denegado”.