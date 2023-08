Handball: el Nacional Adulto B de Mendoza rumbo a la definición de la fase de grupos

Disputada la segunda jornada de competencia, que repartió victorias entre representantes de FeMeBal, Chubut, Tucumán, AsBalNor, Atlántica y la afiliada local, el torneo afrontará mañana un día decisivo en la definición de los cruces de cuartos de final.

Diecisiete encuentros le dieron continuidad al Nacional de Clubes Adultos B que se realiza en la capital mendocina hasta el domingo con la participación de representantes de catorce afiliadas a la CAH. Lanús, Argentinos Juniors, en el torneo femenino, Vélez Sarsfield, Ferro y Godoy Cruz, en el masculino, sumaron sus segundos triunfos consecutivos y quedaron a un paso de cuartos de final de los torneos.

Los varones de Ladricer de Tucumán, Dorrego, UN Cuyo y las mujeres de Cumehue de Chubut, CID Moreno, Tupungato, CIDECO y UN Cuyo festejaron en sus primeras presentaciones y también se ilusionan con avanzar a la segunda fase de un campeonato que además de los dos títulos entrega dos ascensos por rama al Nacional A del próximo año. El torneo tendrá streaming de las instancias decisivas a partir del viernes por el canal de You Tube de la CAH.

En el torneo femenino, Lanús comanda la Zona A tras superar a Belgrano de San Nicolás 44:22, mientras que Mendoza de Regatas sumó su primera victoria del torneo al derrotar a San Martín de Chaco 26:22. En la Zona B, Argentinos Juniors derrotó a Godoy Cruz 34:27 y es líder del grupo, en tanto que Cumehue de Chubut debutó en el torneo con victoria frente a Centro Asturiano de Rosario 28:23.

En la Zona C, CID Moreno y la Municipalidad de Tupungato también arrancaron el certamen con victoria: el equipo de FeMeBal venció a Automóvil Club de San Nicolás 39:14 y las mendocinas hicieron lo propio ante Handball Norte de Mar del Plata 28:25. Por último, en lo que fue el arranque de la Zona D, CIDECO venció a la Universidad de San Luis 41:24 y UN Cuyo superó a San Juan Vial 31:16.

En el certamen masculino, Velez venció a Tupungato 36:24, sumó su segunda victoria consecutiva y se mantiene en lo más alto de la Zona A, grupo que también dejó la victoria de Once Unidos de Mar del Plata que se recuperó de la derrota de ayer y le ganó a Goliat de Viedma 28:23. En la Zona B, Ladricer de Tucumán debutó con un agónico triunfo ante Tiro Federal de Bahía Blanca 20:19, en tanto que ACHA -también en su debut- igualó en otro gran partido del día ante la Municipalidad de Hurlingham en 20.

En la Zona C, que comenzó a tener acción recién hoy, Dorrego derrotó a Cipolletti de Río Negro 30:24 y UN Cuyo superó a Porvenir 35:30, mientras que en la Zona D Ferro y Godoy Cruz repitieron triunfos como en la jornada inaugural y son líderes: los de capital federal vencieron a Centenario de Neuquén 26:21 y Godoy Cruz venció a Ferro Carril de Concordia 26:25. Además, Somisa de San Nicolás consiguió su primer festejo del torneo al vencer a Ferro de Concordia 32:24.

