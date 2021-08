Handball: Gonzalo Carou y Sebastián Simonet se despidieron de la Selección tras 15 años

Compartir

Ante España, en el final de la participación argentina en Tokio 2020, el pivot y el central vistieron por última vez la camiseta de Los Gladiadores cerrando así un largo recorrido junto a la Selección. Entre los dos jugadores suman 6 Juegos Olímpicos, 18 Mundiales y 465 partidos.

El 1 de agosto de 2021 no será un día más para la historia del handball argentino, Gonzalo Carou y Sebastián Simonet le dijeron adiós a la Selección luego de 21 y 16 años, respectivamente, de formar parte del plantel de Los Gladiadores. Se despidieron jugando su 3° Juego Olímpico y principalmente dejando un legado muy importante para las futuras generaciones.

“Se termina un sueño, porque nunca imaginé que iba a llegar a donde llegué, viví momentos muy lindos. Es muy difícil cerrar tu carrera como queres, pero soy un privilegiado de poder haberlo conseguido jugando un Juego Olímpico”, expresó Carou con lágrimas en los ojos tras la derrota ante España.

A los 41 años de edad el pivot se despidió de una larga carrera con la Selección que lo ubica con 270 partidos como el jugador con más presencias en la historia de nuestro deporte. Reconocido a nivel mundial, Carou cuenta con una marca récord de once Mundiales disputados de forma consecutivas desde su primera aparición en Francia 2001. Además, disputó tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020) y con 250 goles desde su debut con la Selección Mayor en el año 2000, es el 8° máximo goleador argentino.

“Me voy contento, siempre lo di todo, siempre trate de ser un ejemplo y un referente para esto, de alguien que comenzó a jugar a esto con 18 años y que se rompió el alma para llegar, para mantenerse y para tener una carrera de tantos años en la Selección como tuve. Nunca ese fue el objetivo, jugar en la Selección era un sueño inalcanzable, miro atrás y no lo puedo creer”.

Por el lado de Sebastián Simonet, que debutó en la Selección en el 2005, disputó además de los tres Juegos Olímpicos siete Mundiales de forma consecutiva desde su bautismo en este tipo de competencias en Croacia 2009. Con la albiceleste jugó 195 partidos que lo tienen como el 6° jugador con más presencias, y cerró su recorrido marcando 412 goles que lo hacen el 4° máximo goleador histórico.

“Fue el último himno y fue muy emocionante, te pega por los que están y por los que no están como mi familia. Se te cruzan muchos momentos lindos, pero Guadalajara es el que a todos se nos viene a la cabeza primero. Disfrute mucho de estos Juegos, estoy completo y vacío al mismo tiempo porque deje todo, en este último tiempo más todavía porque fue muy duro entrenarse”, dijo Simonet también visiblemente emocionado tras su último partido.

“No me imagino por fuera del handball, no tengo claro como voy a ayudar, pero de alguna forma lo haré porque creo que todos los jugadores con experiencia, como es Gonzalo o yo debemos devolver todo lo que nos dio el handball”.

