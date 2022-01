Héctor Chaparro fue presentado como nuevo DT de Defensores de Formosa

Compartir

El club Defensores de Formosa presentó ante el plantel y la sociedad al nuevo entrenador de la institución Héctor “Piky” Chaparro, uno de los directores técnicos de mayor trayectoria en el fútbol formoseño y de los que mas torneos ha ganado en la historia de la LFF. “Se empieza una nueva etapa, lo ganado o perdido ya es pasado; empezamos a transitar la historia de un club que está creciendo”, fueron las primeras palabras del DT una vez presentado ante sus nuevos jugadores.

Días atrás Chaparro se encontraba dirigiendo a 1° de Mayo, club con el cual supo ser campeón del torneo local clasificando al Regional Federal Amateur donde el pasado fin de semana llegó hasta la instancia de Cuartos de Final. Ahora será el turno de emprender nuevos objetivos con Defensores de Formosa que en pocas semana afrontará como primera comepetencia de la temporada el Federativo de Clubes. “Agradecer a la comisión directiva de Defensores que me dio la posibilidad de trabajar; la semana pasada estaba en otro equipo y hoy confían en mi trabajo y haremos todo lo posible para lograr los objetivos. El Federativo es un torneo serio, y estar en este club te da la posibilidad de trabajar con humildad y sacrificio y el tiempo dirá, pero vengo a trabajar buscando lograr los objetivos que nos proponen”, agregó el entrenador.

La dirigencia del club acompaña de cerca el crecimiento de la institución

La dirigencia del club Defensores de Formosa estuvo en la presentación del nuevo entrenador del plantel de fútbol Héctor Chaparro; entre ellos el vicepresidente de la institución Héctor Machado quien se mostró entusiasmado ante la llegada del nuevo DT a un club que por primera realizó dicha actividad en casa propia recordando que semanas atrás fue inaugurado el estadio Defensores de Evita con la presencia del Gobernador Gildo Insfrán.

“Para nosotros es un acontecimiento de mucha envergadura, estámos haciendo la presentación de un técnico en nuestra propia casa la cual tenemos porque fue una desición política del Gobernador”, empezó diciendo Machado recordando el pasado diciembre cuando el sueño de Defe se hacía realidad.

“El Federativo y el torneo local son los objetivos y esperamos poder estar acorde con la historia del club y creemos que así va a ser porque tenemos un buen plantel y la trayectoria de nuestro nuevo técnico amerita pensar en grande”, continua diciendo el dirigente pensando ya en lo que se viene para el club en materia deportiva. Agregando que “por primera vez vamos a jugar en nuestra propia cancha, estamos ultimando detalles para el inicio del Federativo; queremos tener todo en óptimas condiciones y queremos que sea una verdadera fiesta deportiva”.

No dejó pasar la oportunidad Machado para resaltar que si bien hoy Defensores de Formsa presenta entrenador de fútbol; la institución ha crecido enormente no sólo en lo institucional e infraestructurra sino que también lo hizo en sumar otras disciplinas. “Queremos seguir trabajando no sólo con el fútbol, sino que también con todas las demas disciplinas hemos dejado de ser sólo un club de fútbol y eso nos lleva a contar también con muchos mas seguidores y socios”.

Desde hace un tiempo a esta fecha Raúl de la Cruz Chaparro, quien fuera goleador de Tigre, INstituo de Córdoba y llegase a vestir los colores del seleccionado argentino en la era Menotti, se puso al frente como Director Deportivo de Defensores de Formosa; hoy asume junto a la dirigencia la responsabilidad de sumar al nuevo entrenador Héctor Chaparro. “Técnico de mucha trayectoria y experiencia que ha trabajado en varios clubes formoseños y logrado varios campeonatos; estamos contento de que venga un técnico que trabaja de manera profesional. Fue muy claro en su charla, se viene a trabajar y a comprometerse y sobre todo por estar en un club muy importante como lo es Defensores de Formosa”. Además expresó lo suyo el arquero Roger Strong.

Para Tuti no es la primera vez en la institución ya que si bien hy su función es otra, supo estar también en el banco de suplentes dirigiendo lo cual lo hace un conocedor de como se manejan en la institución, “Contento porque acá se trabaja muy bien, lo que necesitamos lo tenemos enseguida, hay apoyo de los dirigentes, tienen en claro los objetivos los dirigentes para que Defensores siga creciendo; en lo institucional tiene todo y en lo deportivo sobre todo en el fútbo falta y ese es el objetivo en el mediano largo plazo poder estar en un nivel ya profesional”.

Uno de los jugadores que será parte de este nuevo ciclo será el experimentado arquero Roger Strong, quien ya tuvo un paso temporadas atrás con el club. “Venimos trabajando hace dos semanas y ahora con nuevo cuerpo técnico pensando en el Federativo; están llegando jugadores mas los del club hay que ponerse a punto y estar a disposición del técnico. Muy contento y agradecido a Defensores de trabajar de lo que a uno le gusta, en un estadio nuevo y sólo queda poner a punto y a disposición del técnico”, dijo el uno.

