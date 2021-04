Compartir

Quiero que desde el gobierno expliquen cómo va a hacer la gente que necesita ingresar a Formosa y no cuenta con el dinero para pagar los hisopados, son 5 mil pesos extra que deben conseguir y es mucho dinero para tiempos donde encima no hay trabajo. Los que deciden el rumbo de la provincia ya no tienen más vergüenza.

