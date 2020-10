Horror en Salta: abusaron en manada de un joven con retraso mental y se filmaron

Compartir

Las imágenes del video impactan y sacuden por estas a la ciudad salteña de Cafayate. Un grupo de seis hombres abusó sexualmente “en manada” de un joven con retraso mental moderado y, mientras lo sometían, se filmaron. Horas después, uno de los protagonistas difundió la grabación por las redes sociales y estalló el escándalo que los tiene hoy a los abusadores detenidos e imputados del delito de abuso sexual perpetrado en perjuicio de un adulto con capacidad jurídica restringida.

Los dos primeros acusados – identificados como Jorge Daniel Gutiérrez, alias “Cara Vieja”, de 32 años, y Enrique Antonio Segovia, alias “Anatae”, de 42- fueron capturados el jueves pasado, apenas se viralizó el salvaje abuso. “El damnificado es una persona con restricción de capacidad jurídica y una vez conocido el hecho se realizó la correspondiente denuncia”, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Flores Toranzos, integrante de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual Nº 3 de Cafayate, y apenas 24 horas después arrojó nuevos resultados. Según comunicó el MPF, los otros cuatro sospechosos fueron identificados y detenidos, como coautores del abuso sexual contra el joven.

El video estuvo poco tiempo en las redes, pues los propios autores lo eliminaron tras recibir un amplio número de comentarios de repudio. Sólo ahí se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho y trataron de eliminar las pruebas que los incriminaban. Era tarde. Las viralización fue efectiva y las capturas del salvaje ataque se esparcieron masivamente por las cuentas de miles de usuarios en la provincia salteña.

Las autoridades pudieron dar con los dos principales sospechosos, cuyos rostros eran claramente visibles en las imágenes. Llegar al resto era cuestión de horas y así fue. Para ello fue clave también la labor de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF. De acuerdo con lo informado por medios salteños, el abusado padece problemas de adicción.

Pero no es lo único. Según informaron desde el organismo, uno de los acusados debe permanecer detenido en su casa porque es contacto estrecho de una persona que está contagiada de coronavirus.

“El otro acusado se encuentra cumpliendo aislamiento en relación a la situación sanitaria existente y será imputado oportunamente”, comunicó el MPF. Según el diario Qué pasa Salta, el abusador que podría estar infectado con coronavirus es “Cara Vieja” Gutiérrez, uno de los primeros detenidos. Segovia, en tanto, fue llevado al Destacamento policial de Animaná y se preveía su traslado a la ciudad de Salta.

En la acusación provisoria, Flores Toranzos señala que las seis personas que intervienen en el acto delictivo registrado en un video que se hizo público, colaboran con sus conductas a concretar la vulneración de la integridad sexual de la víctima y por ello los considera coautores. La fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se disponga la prisión preventiva para los seis involucrados en el hecho.

La hermana de la víctima fue quien realizó la denuncia a la Policía, que dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y a la Asesoría de Incapaces. La mujer, incluso, encaró a uno de los presuntos abusadores. Según la prensa local, el hombre le habría admitido lo que pasó y le ofreció una suma de dinero a cambio de que no hiciera la denuncia policial.

No es la primera vez que ocurre un caso de estas características. El año pasado, en la pequeña localidad cordobesa de Sebastián Elcano, un joven también con cierto nivel de retraso fue abusado en manada. En aquella oportunidad, fueron siete los perpetradores que también viralizaron el abuso. “Algunos lo violaron, otros filmaron y unos alentaron a que el hecho sucediera”, contó en aquella oportunidad la fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Deán Funes, Fabiana Pochettino, para resumir el horror.