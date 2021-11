Hospital de Día 2 de Abril: Llevó a cabo una jornada alusiva al Día Mundial de la Diabetes

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En el marco de las actividades programadas en la Semana Mundial de la Diabetes, el hospital de Día 2 de Abril fue sede, este martes 9 de noviembre, de una jornada destinada a la concientización de la población respecto a esta enfermedad, que afecta a miles de personas en todo el mundo.

La charla, fue organizada por el Programa Provincial de Diabetes como un espacio de prevención y educación diabetológica para los pacientes, vecinos y la comunidad en general. Contó con la colaboración del equipo de salud del hospital de Día 2 de Abril: médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas y otros profesionales.

Desde el encuentro se dieron detalles de la diabetes: los síntomas de alerta; la importancia de la detección temprana, a través de los controles periódicos y el diagnóstico oportuno. Se habló sobre el tratamiento y, principalmente, sobre su prevención por medio de la práctica diaria de hábitos saludables, entre los que se destacaron la buena alimentación y la actividad física.

A lo anterior, se sumó un stand de alimentos saludables, aptos para el consumo de pacientes diabéticos, con recomendaciones sobre las preparaciones y combinaciones de las comidas y se brindó asesoramiento nutricional a las personas interesadas.

Al mismo tiempo, el equipo de salud realizó el control de signos vitales, tensión arterial y nivel de glucemia. “Muchas personas desconocen que tienen factores de riesgo como la hipertensión o un alto nivel de glucosa en sangre, síntomas asociados a la diabetes. Los controles son la clave para la detección y para indicar un tratamiento que apunte al desarrollo de la enfermedad y a evitar complicaciones derivadas”, explicaron los profesionales a cargo.

Paralelamente, se puso énfasis en el cuidado que deben tener los pies del paciente con diabetes. Los kinesiólogos dieron información y describieron paso a paso en qué consisten los cuidados del pie diabético “porque este año, nuevamente, es uno de los ejes centrales que tiene el Día Mundial de la Diabetes que se desarrolla bajo el lema “si no ahora ¿cuándo?”, señalaron.

Del mismo modo, se difundió el trabajo que lleva adelante y los alcances del Programa Provincial de Diabetes, el cual trabaja de manera articulada con los centros de salud y hospitales de toda la provincia, en la atención y el abordaje integral de los pacientes con esta enfermedad.

“La convocatoria fue a la comunidad porque la diabetes es una enfermedad prevalente en la población mundial y nuestra provincia no escapa a esta realidad. Al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión, el tratamiento debe ser integral”, indicaron desde la dirección del hospital 2 de Abril.

Y recalcaron que sobre todo, desde el equipo de salud se apunta a la prevención. Por un lado, para evitar la aparición y el desarrollo de la diabetes; y por otro, para concientizar a los que ya tienen un diagnóstico, sobre la necesidad de cumplir con los cuidados para prevenir que evolucione en otras enfermedades, que pueden ser muy graves como: retinopatía diabética, neuropatía, infección por pie diabético, ataque cerebrovascular (ACV), ataque cardiaco, enfermedad renal, entre otras.

Agenda

Desde el citado Programa se dio a conocer que el programa de actividades, continuará a lo largo de la semana. El miércoles 10 y el jueves 11, se replicarán las jornadas de educación diabetológica en el hospital distrital 8 y en el Centro de Salud La Nueva Formosa, respectivamente, y el viernes 12 de noviembre, desde las 8 de la mañana en el centro de salud del barrio San Antonio.

Asimismo, también el jueves 11, por la tarde, a partir de las 17 horas, tendrá lugar un importante despliegue en la plaza San Martín, destinado a profundizar la promoción y prevención de hábitos saludables. “Invitamos a los pacientes, a los familiares y la comunidad a concurrir, informarse, aprender e interiorizarse sobre lo que es la enfermedad de diabetes”, enunciaron.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp