“Hospitales vacíos significan el éxito de la gestión”, destacó Aníbal Gómez

El ministro de la Comunidad Aníbal Gómez visitó el piso de “Expres en Radio” donde aseguró que el status sanitario de Formosa ante la pandemia de coronavirus se debe a que acá “tenemos un sistema de salud bien preparado” para atender el escenario complejo. En ese marco aseguró que “hospitales vacíos significan el éxito de la gestión” y valoró la función de la Policía de la provincia que realiza controles incansables para proteger a la comunidad.

“Seguimos trabajando con el equipo de emergencia sanitaria, este trabajo tan intenso que encabeza nuestro gobernador Gildo Insfrán está dando sus resultados definitivos. Es una situación difícil porque estamos tratando con un enemigo poderoso, tanto que prácticamente ha diezmado la economía, la salud pública y la vida de las potencias más poderosas de la tierra, el mundo está parado desde el punto de vista económico, ha perdido miles de vidas, la situación de los países vecinos es lamentable, en el nuestro la situación se está complicando y hoy hay provincias que están muy complicadas con casos cada vez más numerosos”, comenzó diciendo.

Asimismo se refirió a porqué en Formosa la situación está controlada. “Estamos realmente muy diferenciados porque si miramos lo que pasa en el Chaco, Salta, Jujuy, Bolivia, Paraguay, Corrientes, la situación es bastante complicada y acá tenemos la situación controlada, esto es debido a que tenemos un sistema de salud bien preparado para enfrentar esta crisis, acá no se ha hecho ningún hospital de campaña, son hospitales y centros de salud ya instalados previamente, tenemos el único hospital monovalente, que significa un hospital dedicado exclusivamente a Covid-19 del país, no con carpas sino que con una infraestructura y equipamiento de primer nivel, preparado para atender pacientes de extrema gravedad porque tiene la última tecnología, todo digitalizado”, destacó.

“También tenemos un Estadio Cincuentenario que se ha transformado en un hospital, está preparado para atender a pacientes leves y está vacío, ese es el éxito de la política sanitaria del gobierno, hospitales vacíos significan éxito en la gestión”, valoró Gómez.

“La gestión se mide por resultados, los mismos nos indican que las decisiones tomadas han sido las acertadas, nosotros tenemos una provincia que tiene un solo paciente internado, la mayoría son recuperados, bien tratados, se ha avanzado muchísimo con un tratamiento como la donación de plasma que ha dado resultados y se ha aplicado a pacientes que tenían muchísimas posibilidades de complicarse”, subrayó el ministro.

“Los resultados están a la vista de que el sistema sanitario está muy atento captando rápidamente, bloqueando porque tuvimos casos de ingresos pero lo importante es captarlos, bloquearlos y no dejar que haya circulación comunitaria y en esto juega un rol importantísimo la seguridad, la Policía juega un rol esencial, acá los dos basamentos fuertes que tenemos para lograr este resultado son la Policía con un sistema de seguridad controlado en todo el territorio provincial, en sus fronteras con Paraguay y en los límites con Chaco y Salta por un lado, y una conducción clara del gobernador Insfrán porque él preside esto y está hasta en el último detalle de lo que está pasando todos los días tomando decisiones”, señaló Gómez.

Asimismo aseguró que “si tuviéramos una seguridad excelente, un sistema sanitario excelente pero si no tuviéramos el entendimiento y acompañamiento de la gente este resultado no lo hubiéramos obtenido, es impresionante como la gente colabora con todos los trabajos, colabora por empezar con el uso de barbijo, no hacer reuniones, por supuesto que existen excepciones pero son de personas minoritarias que piensan de otra manera y lo único que hacen es poner en riesgo al resto, la mayoría de la población está consciente de esta situación”.

Seguidamente reconoció que las medidas tomadas a nivel nacional en materia de economía también han ayudado, sobre todo a los sectores vulnerables, a hacerle frente a esta situación excepcional. “La ayuda que vino del gobierno nacional ha sido muy importante, el presidente Alberto Fernández ha decidido desde el primer día priorizar la vida, la salud y no la economía, a esta gente que depende de su trabajo, de la changa y en forma diaria lo que menos puede perder es su salud porque al perderla pierde su única capital que es el trabajo, es mejor que se queden en la casa o sino la situación para ellos se vuelve peor. Se estableció una serie de políticas de ayudas sociales que pasan por la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, el IFE que ha sido una política acertada, los planes sociales que existen, esto ha permitido que la gente haga lo primero que hace cualquier ser humano cuando tiene dinero que es comprar alimentos, por eso los supermercadistas no han visto disminuir la compra de alimento en este tiempo, por el contrario han aumentado las ventas”, indicó.

Respecto a cómo se preparan desde el Ministerio de la Comunidad para atender a las familias formoseñas, indicó que “es el gobierno de la provincia en su conjunto que tiene políticas alimentarias, cuando hay una situación económica de esta naturaleza que es una cuestión sanitaria, de salud que está afectando a nuestra provincia y al mundo entero, donde también está acompañado por una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, lo primero que se afecta es la alimentación, atender la cuestión alimentaria se vuelve una cosa muy importante en esta situación que no se puede atender solo desde un Ministerio por eso el Ministerio de Educación trabaja con sus comedores en toda la provincia que están funcionando a pleno como si estuviéramos teniendo clases en todo el territorio con diferentes modalidades, el alimento llega en forma diaria con desayuno, almuerzo y merienda, se han reforzado las partidas tanto a nivel nacional como provincial”, destacó.

“También el Ministerio de Desarrollo Humano sigue distribuyendo las leches para embarazadas y niños menores en todo el territorio, esto es de gran ayuda porque la leche es un alimento muy importante, en esta situación distribuir leche es fundamental. Además, desde el Ministerio de la Comunidad tenemos dos planes fuertes que atienden a miles de familias, por un lado es el plan nutricional aborigen que estamos atendiendo a 18 mil familias en toda la provincia”, valoró Gómez.

En cuanto al plan Nutrir explicó que “está atendiendo a 17 mil familias en Formosa capital y está abastecido por pequeños productores con productos frescos y que son distribuidos en los bolsones cada 15 días”.

Para finalizar habló de la Tarjeta Social y aseguró que “fue reemplazada por la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios en su gran mayoría pasaron a recibir esta tarjeta, eso es lo que está funcionando. En Formosa tenemos las dos tarjetas, hay familias que cuentan con los dos beneficios, no son incompatibles. Nosotros sabemos que lo que hay se distribuye bien”.