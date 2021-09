Hubo operativos simultáneos para vacunar a adolescentes de 15 años en Capital e interior

Compartir

Ayer, en el marco de la Campaña Provincial de Vacunación contra el COVID-19, se llevaron adelante múltiples operativos de inoculación que abarcaron las ciudades de Formosa y Clorinda, más localidades del interior formoseño.

En el caso particular de la segunda ciudad, la tarea sanitaria allí completó esquemas de la vacuna Sputnik V y Sinopharm, a quienes hayan recibido la primera dosis de dichas vacunas hasta el día 27 de agosto inclusive.

Desarrollado de 8 a 13 horas, en las demás localidades incluida la Capital, fueron convocados adolescentes de 15 años para recibir su primera dosis de la vacuna Moderna en esta jornada.

Tres establecimientos albergaron la vacunación en la capital: el Estadio Cincuentenario, el Club San Martín y el Instituto Pedagógico Provincial (IPP), adonde acudieron los chicos acompañados de padres o tutores.

Una de las vacunadoras ubicadas en el IPP contó que la afluencia fue aumentando en el transcurso de la mañana. “Otra dosis de esperanza y esperanza”, resumió muy feliz .

Añadió además que se tuvo disponible la Sputnik V, para las personas mayores de 18 años que aún no contaban con la primera dosis.

“Esto me parece muy bien”, fue el mensaje brindado por una joven de nombre Victoria, tras inmunizarse y evaluando como muy positivo esta estrategia sanitaria.

Otro joven, de nombre Lautaro, dijo que ya en su familia todos contaban con la vacuna y que a partir de ahora él también.

A ello sumó Santiago, acompañado de su tía, que todo estuvo muy bien organizado y que sentía “mucho más tranquilo y seguro” por contar con la vacuna.

Estas mismas acciones comprendieron en el interior a Gran Guardia, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Colonia Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho Pilagás.

“Seguir cuidándonos”

En ese sentido, en Mojón de Fierro, quienes estuvieron coordinando la actividad expresaron que el mensaje a la comunidad es que “tenemos que seguir cuidándose para tratar de mantener este estatus sanitario” de baja sostenida de los contagios en la provincia de Formosa.

Para ello, resaltaron que es fundamental “la conciencia social” para “vivir una vida más normal”.

También, una madre que acompañó a su hija de 15 años a recibir la vacuna dijo que esto “nos da más tranquilidad” agradeciendo al Gobierno por esta acción exitosa que llega sin distinciones a todos los formoseños.

En tanto, Mauricio de 15 años, contó que no esperaba todavía tener la vacuna, pero que tras aplicársela se sentía “muy contento”.

El Gobierno de Formosa, a través del Plan Estratégico de Inmunización contra el COVID-19, sigue avanzando de esta manera hacia el objetivo de cuidar la salud y la vida de la población.

Cabe recordar que su planificación se basa en la disponibilidad de las dosis, y siguiendo estrictos criterios epidemiológicos.

Domingo 19

En la continuidad de la Campaña de Vacunación contra el coronavirus, este domingo 19, de 8 a 13 horas, se completarán esquemas de segunda dosis con la vacuna Sputnik V en la ciudad de Formosa.

Este operativo está destinado a los ciudadanos de clases 1987 y anteriores, que hayan recibido la primera dosis hasta el día 27 de agosto inclusive.

Las sedes habilitadas como centros vacunatorios en esta oportunidad son el Club Patria ubicado en la calle Saavedra 480, el Club San Martín en el barrio San Francisco, la EPEP N° 179, que se encuentra sobre la calle Salta al 1550, la EPEP N° 365 del barrio Villa del Rosario y el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) en el barrio Eva Perdón de la Jurisdicción Cinco.

A cualquiera de estos lugares, según la cercanía a su domicilio, podrán concurrir las personas comprendidas con su DNI, el certificado de vacunación y el barbijo colocado correctamente.

Ante cualquier consulta escribir a consultavacunacovid@formosa.gob.ar

