Tengo un hijo adicto que estuvo internado en el IAPA durante tres meses y cuando salió de allí volvió a consumir. Me parece muy poco el tiempo que los internan, sumado a que no continúan con la contención ni para los chicos ni para los familiares que realmente vivimos un infierno en vida. Los largan y no les hacen seguimiento, no responden los mensajes, no asisten como debería ser. Es realmente desesperante, sobre todo para los que somos padres.

