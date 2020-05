Ibáñez describió a la construcción como una actividad fundamental para la provincia

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, calificó a la actividad de la construcción como una de las locomotoras de la provincia, fundamentó por qué fue una de las primeras en ser exceptuadas de la cuarentena obligatoria y aseguró que Formosa realiza gestiones ante la Nación para la reactivación de las obras nacionales que se encuentran paralizadas, situación que confió tendrá solución favorable en el corto plazo.

El titular de la cartera económica provincial se refirió a la brusca caída de la actividad de la construcción a nivel nacional -datos reflejados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)-, durante la conferencia de este jueves del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19.

Sobre la caída a nivel nacional, sostuvo: «Indudablemente los números no son buenos y marcan un derrumbe importantísimo de esta industria. Hay que aclarar que se mide el mes de marzo, en que estaba suspendido todo tipo de actividad de la construcción» y aquí consideró necesario explicar qué medidas articuló el Gobierno de la provincia para poner en marcha esta industria a nivel local.

«La construcción es una de las locomotores de la provincia de Formosa. Genera empleo, trabajo a muchos formoseños, y tiene otra particularidad y es que utiliza muchos insumos formoseños, tales como los ladrillos, la madera para las aberturas, la arena que también se provee de nuestro río. El resto de los insumos que no son de producción local son en un cien por ciento de producción argentina. Mueve la economía rápidamente y en los lugares donde podemos construir, baja sustancialmente la tasa de desocupación», precisó el ministro de Economía.

Fundamentó que por estas razones, en el mes de abril una de las primeras medidas del gobierno nacional, gestionada por los gobernadores, fue la puesta en marcha de la obra pública y aquí realizó la salvedad: «No es fácil habilitar la obra pública si no se habilita a quienes deben proveer los insumos, a quienes fabrican las chapas, los hierros, los ladrillos. Por eso, verán que algunas actividades conexas rápidamente fueron autorizadas en nuestra provincia como el caso de los corralones de materiales, las ferreterías. Fuimos la primera provincia del país que autorizó la apertura de las obras privadas con hasta 10 trabajadores».

Respecto a por qué no se habilita la obra privada general a nivel nacional, el ministro Ibáñez aludió a lo que conlleva reactivar la construcción de un edificio en una gran ciudad, donde deberían trasladarse los trabajadores en el transporte público de pasajeros, en subte o en trenes, uno de los más grandes problemas a resolver en la Argentina hoy ante esta situación de pandemia.

«En Formosa, la realidad de la obra pública de hasta 10 trabajadores implica otra situación. Los muchachos se mueven en moto, muy pocos quedan en bicicleta, por lo que rápidamente estamos reactivando la obra privada, las refacciones en las viviendas particulares», comparó el funcionario y confirmó las permanentes gestiones de la Provincia para la reactivación de las obras nacionales que se encuentran paralizadas, entre las que nombró: la planta de agua potable de Clorinda, el Centro de Medicina Nuclear, el Hospital de Laguna Blanca y otras obras que calificó de «importantísimas», y que tenían convenio firmado en diciembre de 2015.

«Estamos convencidos que el Gobierno nacional pondrá en marcha pronto muchas obras para trabajo de los formoseños», subrayó Jorge Ibáñez y reveló gestiones para nuevas obras públicas en beneficio de los habitantes de esta provincia.

«Cobrarán todos los que

Tengan que cobrar el IFE»

Por otra parte, el funcionario llevó tranquilidad a los intendentes de las localidades cuyo cronograma de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia todavía no fue dado a conocer y al respecto, aseguró que se está trabajando de manera coordinada con el Banco de Formosa en este tema. «Van a cobrar todos los formoseños que fueron beneficiados con el IFE», garantizó.

Sobre por qué fueron elegidas las comisarías como lugares de pago, sostuvo que por una cuestión de máxima seguridad teniendo en cuenta los volúmenes importantes de dinero que se manejará. Seguridad tanto para los beneficiarios como para los agentes pagadores. Otro fundamento tiene que ver con la conectividad garantizada en las comisarías a través de la fibra óptica.

Suba de precios

Consultado en torno a la suba de precios que se da en todo el país, Ibáñez manifestó que «son inadmisibles estando congeladas las tarifas públicas como así otras variables de le economía como las tasas de interés y el dólar oficial. Pero siguen subiendo y en dos artículos esenciales para la vida de los argentinos: los alimentos y los medicamentos».

«Aquí quiero decir que hay formadores de precios que se están abusando de los consumidores; hay intermediarios que se están abusando de la gente y hay personas que venden y que también se están abusando de los trabajadores. Hay una medida nacional y una tarea de las provincias de que los precios deben retrotraerse al 6 de marzo y tanto la Secretaría de Comercio de la Nación como cada secretaria o subsecretaría de Defensa al Consumidor de las provincias y de los municipios están en esta lucha», consignó el ministro Ibáñez.