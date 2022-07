Incendios en el Delta del Paraná: se registraron focos en Entre Ríos

Compartir

Si bien el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) precisó que los focos registrados en la provincia de Entre Ríos durante los últimos días habían sido contenidos, nuevos incendios fueron registrados a lo largo de esa zona del Delta del Río Paraná. En este escenario, el humo continúa afectando a las localidades linderas, entre ellas San Nicolás. Allí, el intendente local apuntó contra el ministro Juan Cabandié.

“Otra vez los nicoleños nos vemos afectados por la inutilidad del Ministro de Ambiente de la Nación”, comentó Manuel Passaglia a través de su cuenta de Twitter. En reiteradas ocasiones, vale recordar, el funcionario había reclamado públicamente una mayor acción por parte del Gobierno nacional frente a los focos de incendio que golpearon en los últimos años la zona.

“Lo que está ocurriendo con el fuego en las islas es terrible y Cabandié no se hace cargo del problema. Hace años sucede lo mismo y sigue sin darle respuestas a los vecinos”, enfatizó en el cierre de su posteo el funcionario nicoleño.

Durante las últimas semanas, los focos de incendio en el Delta del río Paraná no pararon de expandirse. Rosario se vio invadida por una capa de humo que se mantuvo de manera permanente, semana y media atrás. En ese escenario, los Faros de Conservación detectaron numerosos focos de incendios y fue ante dicha situación, que el Gobierno de Santa Fe anunció que acudiría a la Justicia Federal de Paraná para que inicie una investigación. Ayer, medios locales y fuentes municipales precisaron que el aire en la zona costera de San Nicolás resulta muy difícil de respirar al igual que en los últimos días. Señalan que diversos focos activos en el Delta entrerriano del Paraná vienen afectando fuertemente la costa nicoleña. Estos nuevos fotos —según informaron fuentes del municipio—, no son registrados por el monitoreo que realiza a diario el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Ambiental.

“Hace años que venimos sufriendo las quemas del Delta. La gente desde Rosario hasta Zárate está respirando este humo que es tóxico. Y te digo más, la primera vez te puede agarrar desprevenido; la segunda ya me genera dudas; pero la tercera vez ya te das cuenta que el ministro Cabandié es un inútil y que tiene que hacerse cargo”, profundizó el intendente.

En el marco de los incendios, el Gobierno de Entre Ríos removió ayer de su cargo al coordinador técnico de Defensa Civil, quien había asegurado que las quejas de Rosario por el humo de las quemas en el Delta del Paraná que afecta a la ciudad santafesina, buscan “desviar la mirada del narcotráfico”, y dijo que “el humo de las islas es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario”.

