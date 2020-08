Incendios: se triplicó el rescate de animales silvestres que huyen en busca de refugio

Compartir

Linkedin Print

Franco Del Rosso, biólogo y director de Recursos Naturales de la provincia, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las severas consecuencias para la vida silvestre que tienen los incendios de pastizales que se producen en toda la provincia.

“Hay que poner en contexto la situación, estamos afrontando una de las sequías más importantes, históricamente es la más relevante de los últimos años que genera una condición favorable a los incendios y desfavorable a la fauna y a la biodiversidad, el fuego que se genera es tremendo y lo sabemos por las estadísticas, más de un 90% de los incendios son consecuencias de hechos deliberadamente por parte del hombre, no se generan espontáneamente ni son por consecuencias naturales, todos estos que están ocurriendo tienen un impacto negativo sobre la flora y sobre la fauna, es negativo en general para todo el ecosistema. Lo que podemos apreciar en este último tiempo es la multiplicación de lo que ocurre, ya que es tres veces más el rescate de animales que tenemos que hacer como consecuencia del fuego o porque se encuentran perdidos deambulando o en la vía pública, en zonas de camino o en sectores urbanos, también animales que han sufrido el efecto del fuego, que se han quemado parcialmente y a los cuales hay que tratarlos, recuperarlos y devolverlos a la naturaleza como el caso de hace poco de la liberación de un aguará guazú que se rescató de la zona de Herradura ya que escapando del fuego quedó perdido en el pueblo, se lo rescató junto con la Policía, se lo llevó a Guaycolec donde se lo hidrató, se lo curó y cuando se repuso lo largamos en cercanías a un campo que estaba en buenas condiciones y donde también había especies, eso se multiplica, este caso tuvo un final feliz, hay otros casos donde rescatamos animales que tenían quemaduras muy importantes y por más que uno trate no se puede salvarlos, eso nos llena de pena, todo el tiempo estamos trabajando con la fuerza de seguridad en el rescate de animales”, explicó.

“El fin de semana creo que fueron cuatro o cinco aves parcialmente quemadas que se rescataron de la zona de la Costanera, eso tiene un impacto que ocurre por toda esta situación que estamos viviendo”, lamentó Del Rosso.

“El animal tiene que desplazarse, pero acá no se desplaza en una condición natural sino que asustado, sale huyendo de un lugar que se está prendiendo fuego, eso se asocia a otro problema, quizás no es el peligro el fuego pero salen corriendo de los pastizales que están incendiados, cruzan la ruta en cualquier forma, no se fijan y terminan siendo atropellados, para eso también iniciamos una campaña de concientización para la gente que transita por las ruitas provinciales sobre los cuidados que tienen que tener, tenemos también una campaña gráfica con respecto a la prevención de incendios, aumentó mucho el tema de la caza de animales silvestres y eso tiene que ver con la exposición de los animales que están muy expuestos entre las quemazones y las sequías, el animal está en una situación complicada y si a eso le sumamos que la mayoría caza sin necesidad, no para comer, con muy poco escrúpulo aprovechan esta situación de indefensión del animal para darle caza. La gente de Controles de Fiscalización como la Policía Ecológica, la UEAR, Gendarmería, todos nos marcan lo mismo, estamos haciendo tres veces más procedimientos con respecto a fauna de lo que haríamos en cualquier época normal, ese es el indicador de que esta situación es terriblemente perjudicial para los animales”.

“Es negativo para todas las especies y aquellas más significativas por su condición de conservación nos preocupan aún más, el fuego afecta más que nada a los mamíferos pequeños, medianos y grandes y a los reptiles terrestres, pero creo que la evaluación que hay que tener es que hoy afrontamos esta sequía que es un proceso cíclico que naturalmente ocurre, pero también hay que tener en cuenta que estamos involucrados en un proceso climático de cambio global, nosotros no somos responsables de emanaciones de gases de efecto invernadero porque si bien en la provincia puede haber algún cambio de uso de suelo, alguna modificación del ambiente para la producción es a las claras que no somos la provincia de la Argentina que haya eliminado la mayor cantidad de bosques nativos, de hecho somos la que mayor cantidad de bosques nativos tiene, Formosa no tiene responsabilidad en el proceso de cambio climático pero sí como todo el mundo afronta las consecuencias y hoy tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un escenario distinto climático en los próximos años donde estos escenarios de sequías muy marcadas y de estaciones húmedas muy marcadas van a ser comunes y va a haber que empezar a trabajar en la adaptación a esta nueva realidad de cambios climáticos que nos mueve del tablero de tal vez una estabilidad de los últimos 100 años”, finalizó Del Rosso.