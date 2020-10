Incertidumbre en la F1: Red Bull Racing podría perder a su piloto estrella y piensa en abandonar la categoría

Compartir

Después de que el fabricante nipón de vehículos Honda Motor anunciara su salida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 a fines del 2021, el presente de la escudería Red Bull se ha vuelto un mar de incertidumbres tanto a nivel técnico como deportivo.

A pesar de que todavía le queda una temporada por delante, los directivos del equipo ya comenzaron a especular con una posible ausencia de cara a futuro. Tras reconocer que no descartan la posibilidad de abandonar el torneo, el asesor y mano derecha del dueño Dietrich Mateschitz, Helmut Marko, rechazó la idea de que Renault vuelva a ser su proveedor.

Al mismo tiempo, un problema más se sumó a los dolores de cabeza que ya tiene la escudería de la marca de bebidas energizantes: Jos Verstappen puso en duda la continuidad de su hijo Max, uno de los pilotos más brillantes en la actualidad.

Con respecto a la chance de que el fabricante francés de automóviles volviera a trabajar con ellos como lo hizo desde 2007 hasta 2018, Marko consideró en diálogo con Auto Motor und Sport: “Es cierto que al menos obtendríamos un motor, pero no vamos a agarrar cualquier motor. Si vas con Renault obtienes un motor que ellos construyen de acuerdo a sus necesidades. Está hecho a la medida de su chasis”.

“El problema comenzaría ya en 2022. Tendríamos que convertir el motor a biocombustible de inmediato y sabemos lo compleja que es esta tecnología. Estos son los factores que tenemos que tomar en cuenta”, explicó el asesor de Red Bull con respecto a las opciones que tienen sobre la mesa y que los obligaron a evaluar su continuidad o no en la F1.

Sobre el futuro inmediato en el Campeonato Mundial del 2021, el austriaco afirmó: “Honda construirá otro motor para 2021. Tendrá que compensar algunas de las deficiencias en comparación con Mercedes, no solo en términos de rendimiento del motor, sino también en otras áreas”.

En ese último punto fue en el que se apoyó Jos Verstappen para hablar de la actualidad que vive su hijo Max y su descontento por las promesas incumplidas de Marko, quien le aseguró que el joven de 23 años estaría peleando cabeza a cabeza con Mercedes este año.

“Helmut puede decir lo que quiera, pero no veo que suceda y estoy decepcionado. Especialmente al principio estaba muy decepcionado. Luego me enteré de la situación real ¿Qué puedo decir? Somos demasiado lentos”, se lamentó en la revista holandesa Formule 1 al ver que solo restan siete carreras para el final y que Hamilton le lleva 77 puntos a Max.

“Queremos convertirnos en campeones, pero eso no pasará este año. Al menos nunca con este coche, tal y como es ahora. No tenemos ninguna posibilidad. Lo aceptas, pero no es lo que quieres. Quieres competir por el campeonato. Que la diferencia con Mercedes fuera tan grande me sorprendió”, añadió.

Finalmente, el ex piloto de 48 años les dejó un consejo para intentar mejorar: “En Mercedes se trata de las personas que componen el equipo. Por lo tanto, Red Bull debería engrasar y organizar mejor al equipo, descubrir dónde están los problemas y trabajar en ellos. En última instancia, lo que cuenta son los tiempos por vuelta y, si te fijas en ellos, nos quedamos cortos”.

El acuerdo entre la escudería y el piloto holandés de 23 años tiene un punto clave: deben darle un auto competitivo. La distancia en el certamen con Lewis Hamilton y compañía disparó los rumores de salida. “Estamos esperando pacientemente a ver qué sucede. No tenemos mucho que decirle al mundo exterior. Es hora que Red Bull produzca un coche ganador del campeonato. Si Max tiene un monoplaza competitivo el año que viene, no tendrán que preocuparse por nada. Ese es el objetivo, convertirse en campeón mundial”, señaló Jos ante el diario holandés De Telegraaf según declaraciones que reprodujo el portal especializado Car And Driver.

No es el único problema que tienen en Red Bull Racing. Marko ya había reconocido horas atrás que podrían marcharse de la F1: “Podemos cancelar el pacto (de la Concordia) anualmente. Existe la opción de abandonar a final de cada temporada. Esa no es nuestra prioridad (marcharse). Cuando tengamos toda la información, el Sr. Mateschitz decidirá”, explicó en una entrevista con Speedweek.