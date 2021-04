Informaron 221 casos nuevos de coronavirus en la provincia de Formosa; 154 son de capital

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, informó sobre la situación epidemiológica de la provincia y alertó que los últimos siete días fueron los peores desde el inicio de la pandemia, con 1.519 casos diagnosticados y 20 fallecimientos por la enfermedad.

Asimismo, se recalcó que es particularmente crítica la situación epidemiológica de la ciudad de Formosa, que durante el mes de abril cuadriplicó la cantidad de casos activos.

En este contexto, el Consejo indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 2.101 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 221 de ellos resultados positivos de coronavirus: Formosa154, Clorinda 28, General Belgrano 10, Ibarreta 3, El Espinillo 3, Laguna Naineck 3, General Güemes 2, Comandante Fontana 1, El Colorado 1, Pirané 1, Ingreso desde otras provincias 15.

Las víctimas fatales por COVID-19 son dos vecinas de la ciudad de Clorinda, Mirian (41) y Ciriaca (56), y un vecino de la ciudad de Formosa capital, Héctor, de 59 años de edad.

Asimismo, este jueves 63 pacientes obtuvieron su alta médica.

Datos epidemiológicos

El total casos diagnosticados es de 5.607, los pacientes recuperados, 3.029, casos activos 2.445, fallecimientos por coronavirus 101, casos en tránsito con egreso de la provincia 32 y la cantidad de test realizados a la fecha asciende a 367.711 con el 1,52% de positividad.

Casos activos por localidad

La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad es la siguiente: Formosa 1.359, Clorinda 603, General Belgrano 80, Pirané 45, Laguna Naineck 44, Ibarreta 26, Riacho He He 24, El Colorado 22, El Espinillo 22, Palo Santo 17, Comandante Fontana 14, Villa Escolar 13, Estanislao del Campo 12, Siete Palmas 11, Misión Laishí 10, Herradura 10, General Güemes 10, Misión Tacaaglé 8, Gran Guardia 6, Tres Lagunas 4, Laguna Blanca 3, General Mansilla 3, Posta Cambio Zalazar 2 , San Martin Dos 2, Villafañe 2, Las Lomitas: 1, Bartolomé de las Casas 1, Banco Payagua 1, Buena Vista 1, Colonia Pastoril 1, Fortín Lugones 1, Ingreso desde otras jurisdicciones 87.

Por último, el Consejo advirtió sobre la gravedad epidemiológica e instó a la comunidad a cambiar las conductas cotidianas, tanto a nivel personal como social, ya que el nivel de contagios es insostenible para cualquier sistema de salud.

“Evitemos salir de nuestras casas todo lo posible, evitemos circular y seamos estrictos en el cumplimiento de las medidas preventivas y protocolos sanitarios vigentes. No le demos ninguna oportunidad al virus, porque este no perdona y las consecuencias que genera están a la vista”, concluyó el informe.

Compartir

Linkedin Print