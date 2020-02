Informe de Guzmán en el Congreso: «La visita del Ministro trajo más dudas que certezas», dijo Arce

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce valoró la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán en el Congreso y dijo que «en términos institucionales lo escuchamos en un marco de respeto, aunque su intervención fue confusa, no dejó lugar a la repregunta y los resultados de su alocución trajo más incertidumbre respecto a cómo afrontar los compromisos que tiene el país».

«Yo no soy economista, ni técnico en la materia, pero está claro que el problema de la deuda es estructural y arrastra décadas, no se puede hacer un análisis con memoria selectiva comolo hace el Gobierno», lanzó el Diputado formoseño.

Expuso que «según los informes de los equipos económicos del bloque de la UCR, la deuda en general durante el kirchnerismo se disparó en más de 90 mil millones de dólares, en cambio en la era Cambiemos fue unos 70 mil millones de dólares, solo por tomar 2 administraciones».

«De ese total de 70 mil, el Gobierno de Cambiemos gastó 40 mil millones de dólares para pagar los intereses de deuda anteriores al 2015, 10 mil para los Holdout y 20 mil para lograr lo que se llama superávit primario», aclaró.

Aseveró entonces que «todos debemos hacernos cargo de nuestras responsabilidades, este Gobierno no se puede hacer el distraído porque eso implica tener un mal diagnostico».

A su vez el legislador se mostró preocupado por la situación y consideró que hay pocas señales del gobierno nacional en cómo resolver el tema de la deuda, por lo poco que se conoce el camino parece ser postergar pagos, renegociar, emitir moneda y/o esperar al 2023 para el que país crezca, con todo lo que eso implica, sumado a que sigue sin mostrar un plan económico.

«No es fácil la situación, como oposición le estamos dando al Gobierno las herramientas legislativas para que el país no caiga en cesación de pagos porque si le va mal, nos va mal a todos», dijo.

Bonos dual AF 2020

En este sentido Arce opinó que la postergación de este bono (que vencía ayer) a septiembre deja interrogantes respecto a la capacidad de pago del Estado que puede agravarse si no se cumplen con los próximos compromisos.

Y concluyó diciendo que «coincido en que primero están los argentinos, pero hay que buscar un plan integral que por ahora el Frente de Todos no lo tiene».