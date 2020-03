Innecesariamente se realizaron largas filas con el fin de aplicarse la vacuna antigripal

Compartir

Ayer a la mañana se pudo ver una larga fila de personas en el Departamento de Inmunizaciones de la ciudad luego de que se anunciara la llegada de la vacuna antigripal que se aplica cada año en esta fecha para la población vulnerable que son adultos mayores, embarazadas y niños pequeños. También sucedió lo mismo en los diferentes Centros de Salud. Ante esto, desde el Gobierno se informó que la vacunación será casa por casa y se pidió no acudir a ningún lugar.

El Grupo de Medios TVO dialogó con algunas personas que se encontraban aguardando ser atendidas ya que adentro de Inmunizaciones solo dejaban ingresar a 2 personas en el marco de las medidas de prevención dispuestas ante la pandemia de Coronavirus.

«Me enteré de la vacuna y vine a aplicarme, ya había venido hace 20 días, pero todavía no había llegado, ahora por intermedio de unos conocidos me avisaron que había llegado la antigripal y vine ya que cumplo con los requisitos necesarios», dijo un hombre al ser consultado.

Asimismo, destacó la organización en el lugar ya que «no se junta tanta gente, estuvo muy bueno el fraccionamiento por edades, es un muy bien sistema para evitar que se junte gente más nosotros que formamos parte del grupo de riesgo».

«Tenemos que tomar precauciones, hay que quedarse en la casa», sostuvo el mismo.

«Acabo de vacunarme, recibí una atención espectacular, fue muy rápido todo», agregó por su parte un jubilado que asistió al Centro de Salud del barrio San Antonio.

Vacunación antigripal

Teniendo en cuenta la vacunación, el ministro Jorge González comunicó que «hemos iniciado la campaña de vacunación contra la gripe, con capacitación de personas para que realicemos la campaña casa por casa, a fin de brindarles inmunización a todas las personas mayores a 65 años».

Solicitó, en ese sentido, que las personas aguarden en sus casas la llegada programada del personal, indicando que se irán informando las fechas en las que serán visitados los distintos barrios y localidades.