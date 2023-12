¿Por qué en la plazoleta de la avenida Lelong y Roca no hay policías vigilando de noche? En el lugar suceden muchos hechos delictivos, pero parece que a la Policía no les interesa. Los vecinos están hartos de no poder sentarse a descansar o tomar mates en el lugar porque los robos son muy frecuentes, andan con miedo de no llevar nada que pueda ser hurtado. Deberían hacer algo.