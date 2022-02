Inseguridad: apuñalaron y mataron a un adolescente para robarle el celular

Compartir

Linkedin Print

Ayer pasada la medianoche, un joven de 15 años falleció producto de las heridas de arma blanca que recibió en un intento de robo en cercanías a la Pista de Skate ubicada sobre la avenida Juan Domingo Perón. El delincuente fue reconocido mediante cámaras de monitoreo y fue retenido por la Policía.

El Grupo de Medios TVO, habló con Silvia, quien fue testigo de lo ocurrido. «Lo que recuerdo es que pasábamos con mi hermana y mi cuñado por la pista cuando vimos dos chicos que se lanzaron a la calle y pensamos que estaban jugando o máximo peleando; mi cuñado frenó de golpe y dijo ‘le acaba de dar un puntazo’. Avanzamos mientras llamábamos a la Policía y luego volvimos para ver si necesitaba algo. Para cuando llegamos ya había frenado otro auto y el chico estaba en el suelo, mientras que uno de sus amigos le puso un abrigo para parar la hemorragia», comenzó relatando la mujer.

Lo que pareció verse en primera instancia como un forcejeo, terminó siendo un homicidio. La joven víctima, Máximo (15), fue asistido por sus amigos y transeúntes como Silvia, que vieron cómo se dieron los hechos pero que no se imaginaban el desenlace fatal.

«Cuando llegamos el chico estaba despierto. Mi hermana se bajó del auto y le presionó la herida, que ya le estaba presionando una amiga de él, y le decían que no se duerma; le comencé a hacer preguntas sobre cómo se llamaba, a qué colegio iba, le pedí que me diga su DNI y él me decía que tenía sueño, que quería dormir y cada vez que cerraba los ojos los amigos le decían ‘no te duermas’. El chico le decía al amigo que se iba a morir y el amigo le respondía que no, que no diga eso, que aguante un poco más», describió misma.

La dramática situación se dio mientras el agresor se daba a la fuga y aguardaban la presencia de los efectivos de la Policía. El motivo habría sido el robo de su teléfono celular. El delincuente le había asestado al menos dos puntazos a la altura del pecho para robarle frente a muchos testigos y en una de las principales avenidas de la ciudad.

«A simple vista parecía que le quisieron robar porque yo me comuniqué después con uno de sus amigos y me dijo que el chico era muy tranquilo, que no buscaba problemas con nadie. De hecho, una amiga le preguntó en el momento a otro de sus amigos si tenía el celular, le respondió que no lo tenía y dijo ‘entonces se lo robaron'», agregó la testigo.

Un hecho de inseguridad más que terminó en tragedia, ya que, pese a que algunas personas intentaron salvarle la vida, Máximo falleció camino al Hospital Central. «La ambulancia tardó bastante. Mi hermana menor llamó tres veces y le decían que estaban en camino. Cuando yo estaba con él, en un momento dejó de respirar y no reaccionaba, intenté reanimarlo, pero un policía me dijo que no lo hiciera y en ese momento llegó la ambulancia», lamentó la joven.

Los testigos señalaron que fueron entre 2 y 3 personas las que habrían agredido a la víctima. La identificación del presunto autor del hecho se dio gracias a las cámaras de vigilancia del Sistema de Monitoreo Urbano (SiMU) y ya forma parte de la investigación por el crimen de este adolescente.

«Lo mataron por un celular»

Asimismo, Nidia, tía del adolescente, lamentó la inseguridad que hay en Formosa y acusó que «es imposible dejar a nuestros jóvenes que disfruten de salidas. No sé qué pasa porque a la gente que trabaja los persiguen, y los que delinquen andan sueltos. Vivimos en la Formosa del revés».

«Máximo le había pedido a su mamá permiso para ir a despedir sus vacaciones, era un chico responsable y estudioso, que nunca salía, estaba con sus compañeros de colegio cuando pasó todo», comentó.

«Lo mataron por un celular, le quitaron la vida por eso», lanzó entre lágrimas.

El hecho

Según reportó la Policía en su parte de prensa, el menor fue interceptado y atacado por tres individuos y uno de ellos lo agredió con un arma blanca en el pecho, luego se dieron a la fuga, llevándose además el teléfono celular de la víctima que llegó sin signos vitales al Hospital Central. Por el hecho, un menor de 16 años fue retenido, mientras que otro mayor está detenido.

Todo se dio alrededor de las 00:20 horas de ayer, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió a un requerimiento sobre un herido de arma blanca en inmediaciones a la pista de Skate ubicada en la avenida Juan Domingo Perón y calle Girola, frente al Hipermercado Cáceres. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas que sostenían a un joven que se encontraba en el suelo con manchas color pardo rojizo producto de heridas de arma blanca.

Momentos después, se hizo presente personal del SIPEC que trasladó al joven hasta el Hospital Central, donde llegó sin signos vitales.

En el lugar se encontraban presentes efectivos de la Dirección de Policía Científica, quienes documentaron el lugar del hecho.

De actuaciones realizadas por los uniformados, lograron recabar datos de interés en el lugar donde un testigo refirió que un grupo de jóvenes estaba en el centro de esta ciudad en compañía de la víctima. Al regresar a sus domicilios, fueron interceptados en la pista de Skate por tres sujetos que agredieron al adolescente, previo sustraerle su teléfono celular para posteriormente darse a la fuga del lugar.

Según la secuencia fílmica de las cámaras de seguridad del Sistema Integrado de Seguridad y de videovigilancia (SIMU), lograron establecer que uno de los presuntos autores ingresó al barrio San Miguel en su huida.

En forma rápida, efectivos de la Sección Motorizada Alacrán se dirigieron al lugar donde se entrevistaron con el padre del joven, un hombre de 52 años, quien se comunicó vía telefónica con su hijo fijando un punto de encuentro frente al Hospital de Alta Complejidad.

Después acudieron hasta el lugar donde procedieron a la demora de un joven sindicado como presunto autor del hecho, tratándose de un menor de 16 años, procediendo además al secuestro de un teléfono celular a los fines periciales, siendo trasladados a la sede policial.

El hecho fue informado al juez de turno, quien dispuso que el cuerpo del menor sea trasladado a la morgue del barrio San Antonio, donde el forense judicial realizó la necropsia y luego entregado a sus familiares para las exequias.

En la mañana de ayer, los investigadores detuvieron a un joven mayor de edad, que estaría implicado en la causa y en horas del mediodía llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio San Francisco y San Miguel, secuestrando prendas de vestir y otros elementos que guardan relación con la investigación.

Compartir

Linkedin Print