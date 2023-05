Insfrán dijo que «unidos, organizados y solidarios, somos invencibles»

Durante la visita a Lote 8, Departamento Ramón Lista, en el marco de la gira por el oeste del territorio, el gobernador Gildo Insfrán tuvo un encuentro multiétnico y dialogó con el cacique de la comunidad wichi, directivos y autoridades e instó a trabajar para continuar con el desarrollo de la provincia a través del Modelo Formoseño.

En principio, recordó que el oeste provincial, “antes era el lejano oeste y solo había senderos para llegar”, afirmando que “hoy ya no es tan lejano, porque hay rutas y podemos estar acá en un ratito”, agregando que tampoco se contaba con escuelas secundarias y otras infraestructuras, como centros de salud, con las que hoy cuentan las comunidades.

Asimismo, puso en relieve la educación bilingüe con maestros MEMAS frente a los grados, resaltando que “nuestra identidad es multiétnica y pluricultural y esto lo tenemos que defender siempre”.

Oposición

Por otra parte, mencionó, frente a la campaña electoral y a menos de dos meses de las elecciones legislativas y ejecutivas en la provincia, que “ahora vienen candidatos a decirles que van a resolverles todo con un helicóptero y no es así, porque la salud se cura con enfermeros, médicos, odontólogos y otros agentes sanitarios que trabajan en la zona”.

En este punto, reconoció el arduo trabajo de la doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, mencionando que “cuando empecé a recorrer esta zona, ella era la única médica que estaba”.

Recordó, también, que, en las últimas elecciones, en El Tucumancito los resultados no fueron los esperados, pidiendo a la comunidad “no enojarse con el que se equivocó porque creyó las mentiras que le dijeron en ese momento”, asintiendo, sin embargo, que el Estado provincial siempre ha cumplido con las promesas.

Continuó: “Con los votos que les dieron aquella vez, hoy, ellos ocupan cargos, algunos son diputados”, por ende, cuestionó: “¿Los vieron volver a esos por acá?”. En esa línea, agregó que ahora vienen otros actores a “prometer y engañar”.

A su vez, se refirió a la juventud en relación a los conocimientos sobre el progreso de la zona, afirmando que “ellos creen que todo lo que tienen hoy siempre estuvo, y no es así, sus antepasados no tuvieron la oportunidad que tienen ahora y conocieron esta evolución”.

Y aseveró que “por este camino de crecimiento vamos seguir, unidos, organizados y solidarios, porque así somos invencibles”.

Siguió considerando que “a los jóvenes tenemos que contarles cómo fue creciendo este lugar” e hizo referencia al uso de las redes sociales, indicando que “tienen el mensaje direccionado, vienen con el fin de lograr que piensen lo que ellos quieren”.

En contraposición, afirmó que “nosotros no nos manejamos por las redes, ustedes nos ven la cara. Tenemos caminos y andamos por acá desde que habían senderos, por eso conocemos, no como otros que vienen y se pierden incluso con GPS”.

“Nosotros no somos un invento del momento y la única verdad es la realidad, prometemos y hacemos, como lo venimos haciendo desde hace 25 años”, enunció contundente.

De esa manera, dijo que “hoy venimos a decirles que sigamos construyendo esta Formosa para el bienestar de todos”.

Además, el primer mandatario recordó los cuatro años de gestión de Mauricio Macri como presidente de la Argentina, manifestando que no han ejecutado ninguna obra en la provincia. Asimismo, consideró que “la política que hacen ellos dice que no tiene que existir la educación ni la salud pública”.

En contraste, afirmó que “donde hay un Gobierno justicialista se garantizan estos derechos porque eso es tener un Estado presente”.

Antes de finalizar, el primer mandatario, en referencia a los candidatos de la oposición, indicó que “no todo lo que brilla es oro, a veces vienen los de afuera y nosotros nos encandilamos”.

E instó a las comunidades a “recapacitar y tomar nuevamente el sendero correcto”, ya que “los esperamos con los brazos abiertos, como siempre”.

“Hoy, el Gobierno y sus instituciones, los diputados y las diputadas están a pleno aquí, asistiendo a las comunidades porque el Modelo Formoseño los contiene a todos”, finalizó Insfrán.