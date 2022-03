Insfrán entregó la obra educativa N°1421 de su gestión: «El sueño va más allá de este instituto»

Compartir

El mandatario resaltó, como en cada discurso, la importancia de que “los formoseños tienen el derecho de poder formarse en el lugar donde nacieron”.

En el marco del acto de finalización de estudios de grado del Instituto Universitario de Formosa (IUF) y la inauguración de las obras de ampliación y refacción, el gobernador Gildo Insfrán puso en valor que, con ésta, ya son 1421 obras educativas entregadas durante su gestión.

Al iniciar su alocución ante los presentes, dijo a los egresados que “los homenajeados son ustedes, nosotros vinimos a decirles que nos sentimos orgullosos del esfuerzo que realizaron, acompañados de sus familiares y de la comunidad, respondiendo a la posibilidad que les da un proyecto político”.

En este marco, subrayó que “no hay barrera para soñar, porque el sueño va más allá de este Instituto”; y continuó: “este es sólo el inicio de algo que no vamos a parar, porque los formoseños tienen el derecho de poder formarse en el lugar donde nacieron”.

Asimismo, el primer mandatario remarcó que se trata de un “derecho”, recordando que la decisión de este proyecto de provincia de apostar a la educación y sobre todo a la educación rural, “es un derecho que más privilegiaba a las mujeres, porque cuando terminaban la primaria los padres no querían enviar a una adolescente al pueblo más cercano, por lo tanto, se truncaba la posibilidad de seguir un estudio secundario”.

Pero, en este caso, “acá también estamos realizando la conquista de un derecho de las mujeres, porque en la cantidad de la matricula, la mayor cantidad la ocupan las mujeres” señaló.

Por lo tanto, Insfrán manifestó que “esto es un progreso con inclusión social”, ya que consideró que “todos tenemos que tener la igual de posibilidades de realizarnos y eso es el Modelo Formoseño que algunos pretenden darle una consideración negativa”.

“Lo lamento por ellos” dijo, exponiendo que “en algún momento van a recapacitar y nosotros como no sembramos odio, los vamos a esperar con brazos abiertos, porque si aman Formosa este es lugar donde deben estar, sin importar como piensen”.

1421 establecimientos

En otro orden, Insfrán puso de relieve la alegría de poder inaugurar la obra 1421 del área de educación, en su pueblo natal.

Y remarcó que, “nos demoramos por la incomprensión de Félix Díaz, porque este Instituto tenía que estar entre Laguna Blanca y Laguna Naineck”, sin embargo, hasta hoy tenemos una medida cautelar de hace más de 10 años, puesta por ese señor, “que solo es instrumento de los que no quieren que los formoseños despeguemos y buscan las cosas malas”.

Pero, aclaró: “Nuestro lema es que con la adversidad no pactamos y por eso hoy estamos festejando que ustedes hayan concluido sus estudios en este lugar”.

Justicia social

Sobre los estudiantes del IUF, el gobernador puntualizó que, sumado a los vecinos de Laguna Blanca, hay alumnos que vienen de otras comunidades de la provincia y de la República de Paraguay, siendo, la mayoría hijos de pequeños productores paipperos, “y esto es un acto de justicia social”, afirmó.

A su vez, habló a los flamantes egresados y les dijo que “el hecho de que ustedes ahora tengan un título universitario, va a identificar su personalidad”.

“Si ustedes no renuncian a su identidad ni a sus orígenes, estoy seguro de que todo lo que aprendieron van a volcar para que su comunidad tenga las mejores oportunidades para progresar. Porque cuando uno niega su origen, está negando su futuro”, aseguró.

Y a los profesores les pidió “buscar calidad educativa”, destacando que es importante que los alumnos salgan con una formación de calidad, para repetirla en su comunidad y transformarla en una comunidad de calidad, “que es lo que queremos desde el peronismo”, precisó.

Presencia del Estado

Además, el primer mandatario se refirió a la igualdad de oportunidades para el pequeño productor, que “si no tiene la presencia del Estado no puede competir contra los que tienen la posibilidad de contar con personal contratado o comprar los mejores productos, por eso es la igualdad le da el Estado”.

“La avaricia de los productores que en su mayoría son multinacionales, lleva a que tengamos un proceso inflacionario que ellos mismos están produciendo, porque son 18 empresas alimenticias en nuestro país, y solo dos manejan el 80% del mercado. Este es el problema la concentración de la riqueza”, sostuvo.

Por último, Insfrán aseguró que “en nuestra provincia esta situación no se tiene que dar con la titularidad de la tierra”; y concluyó: “Por eso los pequeños productores no deben vender sus tierras, así se evita la concentración de la tierra, porque lo que necesitamos es producción con productores”.

