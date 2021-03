Insfrán evocó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Compartir

Linkedin Print

El gobernador Gildo Insfrán, recordó que este 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia “se conmemoran 45 años del último golpe de Estado en la Argentina, que dio paso a una dictadura cívico militar basada en el terror y la muerte”.

En ese sentido, el primer mandatario reflexionó, en un mensaje que envió a la ciudadanía a través de un video que subió a sus redes sociales que, “el odio, la intolerancia y la violencia en los que se sustentaron aquellos crímenes -en referencia al recuerdo de los 30 mil desaparecidos- no pueden tener cabida en los discursos y en la vida política de la Argentina de hoy”.

Y llamó a que “fortalezcamos la Memoria colectiva del pueblo argentino, para no olvidar la Verdad y así afianzar la Justicia en nuestra Patria”, lo que nos permitirá que “estemos siempre todos unidos, para que esto no se repita Nunca Más”, concluyó.

Consejo

En la misma línea se pronunció el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Enrique Servián” presidido por Insfrán, que recordó a las víctimas del terrorismo de Estado iniciado con el Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1.976.

“La memoria es un ejercicio colectivo que nos permite condenar los crímenes del pasado, juzgar a sus autores y cómplices y evitar como Pueblo que se repitan aquellos actos de violencia, terror y odio que causaron tanto dolor y muerte” señalaron a través de su parte de prensa.

Indicaron que “los 30.000 desaparecidos y desaparecidas hoy están presentes en el acto solidario y de amor de cada formoseño y formoseña que está protegiendo la salud y la vida del pueblo, vacunando a los adultos mayores desde tempranas horas, hisopando en los distintos barrios y localidades de la provincia y trabajando en rutas, calles, hospitales, escuelas y en todo lugar donde la Patria y el pueblo formoseño lo necesite” y recordaron que “en este día de la Memoria no nos olvidemos nunca que el amor vence sobre el odio. Siempre”.

Compartir

Linkedin Print