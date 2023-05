Insfrán: «Mal que le pese a muchos, el mejor sistema público de salud de la Argentina está en Formosa»

El primer operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, en el último día de la gira por el oeste provincial, tuvo lugar en la EPES N° 66 de Los Chiriguanos, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán.

En el inicio del acto, fue declarado huésped de honor, acompañado por el vicegobernador Eber Solís, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales y nacionales.

En un pasaje de su discurso, valoró el trabajo de los profesionales del área de salud y destacó que, tras la pandemia, la provincia de Formosa es requerida por médicos para llegar a trabajar a este territorio. En ese marco, señaló que esto se da porque “mal que le pese a muchos, el mejor sistema de salud pública de la Argentina está en Formosa”.

Como parte del operativo, se entregaron en forma simbólica anteojos recetados, constancias de trámites de DNI, además una impresora para el hospital e indumentaria deportiva para estudiantes.

Al tomar la palabra, el intendente comunal Antonio Caldera agradeció la llegada del OPNGT, con todos sus servicios y al Gobernador por las obras en marcha en esa localidad, manifestando el apoyo para las próximas elecciones del 25 de junio.

Seguidamente, Insfrán se dirigió a los presentes y destacó la importancia de la llegada del operativo solidario a cada una de las localidades, al señalar que en tres días atendió a más de 14 mil personas, cifra que fue superada al final del día.

Valoró además el progreso de la localidad y recordó que todo empezó con la firma del Acta de Reparación Histórica que protagonizó junto al expresidente Néstor Kirchner y que incluyó la pavimentación total de la ruta nacional 81, en tres años.

“Recuerdo con mucha fuerza eso, porque era sorprendente, un acto que se hizo en el medio de la ruta, en el medio de la nada y nos encontramos con casi 5 mil personas esperando ese momento final”, destacó.

Especuladores

Insfrán advirtió que, en este contexto de crecimiento de la zona, es notable la presencia de “pícaros” que pretenden comprar tierras por dos pesos y luego venderlas a cuatro.

“En términos económicos se llaman especuladores para nosotros, aprovechadores para no decir sinvergüenzas. Si bien son tierras fiscales, con ocupantes, los ocupantes que legalmente están, y tienen desde hace mucho tiempo, acceden como corresponde al título de propiedad, luego deciden qué hacer con ese pedazo de suelo que creo que cada formoseño tiene el derecho de tener, en esta querida provincia. Para eso trabajamos todos juntos”, subrayó.

Pidió tener cuidado porque muchos de ellos llegan a la provincia disfrazados de inversores. Dijo que deben separarse de los que realmente llegan a invertir y hacer producir la tierra, quienes contarán con la colaboración del Gobierno para hacerlo.

“Así como no comulgamos con la especulación financiera del Gobierno anterior, que ha endeudado a nuestra Nación a más no poder, menos vamos a ser tolerantes con estos pícaros que quieran utilizar estas circunstancias para sacar beneficios para ellos”, explicó.

Libertinaje

También se refirió a ciertos personajes que se muestran en la escena nacional como candidatos, vendiendo una falsa idea de libertad, que en realidad es libertinaje, explicó.

Dijo que son los mismos que llaman al desorden de la sociedad y predican la necesidad de privatizar los servicios de salud y educación, volviéndose inaccesibles para la gente sin poder adquisitivo.

Precisó en este contexto que a ellos les duele la presencia del Estado y advirtió que “no vamos a arriar nuestra bandera, seguiremos trabajando así, como lo venimos haciendo”.

Obras

Enumeró también las obras en ejecución en la localidad como el Acueducto que llevará agua desde Laguna Yema hasta Los Chiriguanos, las 40 viviendas, la construcción de la Escuela 99, el nuevo hospital con un 85% de avance y de la escuela evangélica.

Además del Estadio con un avance del 70%, la línea de media tensión con estaciones transformadoras en Nuevo Barrio y el alumbrado público para la Avenida Juan B. Justo.

Dijo que están próximas a iniciarse la construcción de la Escuela 478 de La Rinconada, la refacción del edificio municipal, la refacción y ampliación del matadero municipal y una muy importante, la nueva planta de agua potable de 1200 metros cúbicos/día.

Subrayó además que en la actualidad el sistema de salud para la localidad cuenta con tres médicos, dos odontólogos, dos enfermeros y un agente sanitario y pidió a la comunidad que los cuiden.

Refirió que luego de la pandemia y al ser conocido el sistema de salud, son muchos los profesionales de otros lugares que quieren venir a trabajar Formosa, algunos ya lo hicieron y otros lo harán, porque “mal que le pese a muchos, el mejor sistema de salud pública de la Argentina está en Formosa”.

Dengue

Insfrán se tomó unos minutos para concientizar sobre el avance del dengue y chikungunya, dos enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti, de costumbres domiciliarias.

Recordó que, en Salta, Tucumán y también en Formosa se encuentra el tipo II, conocido como dengue hemorrágico, por lo que consideró que “el cuidado es de todos, no esperen que venga nadie del área de salud; persigamos a ese bichito que es el mosquito porque la salud es responsabilidad de todos los formoseños”.