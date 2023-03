Insfrán participó de la presentación del libro «Formosa, modelo y proyecto»

El pasado viernes 10, Rodolfo Benítez presentó su libro “Formosa, modelo y proyecto” en la sede del Partido Justicialista, contando con la fuerte presencia de funcionarios y militantes justicialistas.

El gobernador Gildo Insfrán acompañó la presentación junto al vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira y legisladores provinciales y nacionales.

Sobre esto, Insfrán realzó que “de vasta y comprometida trayectoria en la docencia, la militancia y la función pública, el profesor Rodolfo Benítez nos presentó una obra muy valiosa”.

Y precisó que “en ella analiza en profundidad los fundamentos de nuestro Modelo Formoseño, los objetivos planificados, las realizaciones y sueños logrados, así como el horizonte por delante que nos trazamos los formoseños y formoseñas como pueblo libre y dueño de su propio destino”.

En este marco, Rodolfo Benítez, expresó que “como autor del libro estoy profundamente emocionado ya que contar con los testimonios de los compañeros y compañeras fortalecen el ánimo y dan mucha alegría”.

Añadió que “todo el esfuerzo que se realiza diariamente, se corona con el reconocimiento del público”.

Asimismo, marcó que el libro va dedicado “con profunda humildad” a quienes aman Formosa, destacando que “van a encontrar muchas respuestas y deja en claro que si el gobernador Gildo Insfrán no fuera el autor del proyecto político, no tendríamos Modelo Formoseño”.

“Él lo imaginó, creó e interpretó la historia de la provincia, de la Nación y empezó a dar un diagnóstico preciso para presentar a la ciudadanía el proyecto formoseño, que es ampliamente aceptado democráticamente por el voto popular”, aseveró contundente refiriéndose al primer mandatario.

Además, especificó que se encontrarán con “pleno de contenido ético, de realizaciones”, asegurando que “no se trata solamente del proyecto formoseño y del Modelo Formoseño, se trata de la historia nacional y regional de Formosa, para darle el marco que merece”.

Para concluir, Benítez resaltó que “Insfrán hizo lo posible y concretó hasta lo imposible para que Formosa esté transitando, desde una historia de injusticia, desprecio y menosprecio de los unitarios, en esta hermosa provincia digna de ser vivida y donde el hombre formoseño esté donde esté goza de todos los beneficios de las comunicaciones, producción, educación y salud”.

Y remarcó que Formosa se destaca en el país, por todas las realizaciones, “mal que les pese a una pequeña oposición que no pudo cruzar el río Bermejo ni lo cruzará jamás, porque acá tenemos un pueblo esclarecido y agradecido”, cerró.

